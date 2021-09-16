Какая помощь нужна детям, когда разводятся родители? Спросили у психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о детях. Мы очень много говорим о взаимоотношениях супругов, о разделе имущества и так далее и тому подобное. А все-таки дети всегда оказываются заложниками ситуации.
Екатерина Заленская, медиатор:
Обращение к медиатору помогает решить, бракоразводный процесс облегчить и укоротить на любом этапе этого процесса. То есть чем раньше люди обращаются к медиатору, тем больше шансов у них пройти эту ситуацию безболезненно и решить ее с выгодой для каждой из сторон, в том числе для ребенка. Потому что на начальном этапе, возможно, еще до подачи заявления о разводе, возможно, еще когда только начинаются разговоры на эту тему, можно… Скажем так, каждый этап развода определенный период занимает. И для каждой из сторон можно сказать, что она должна вынести определенное, проплакать определенное количество слез. Так вот, медиатор поможет сделать так, чтобы это количество было меньшее. Пройти каждый из этих процессов быстрее.
Алеся Лакина:
Кто поможет детям? Может, психолог подскажет нам?
Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
Я не буду ничего также про медиацию говорить плохого или хорошего. Мы можем сэкономить слезы родителей, мы можем сэкономить слезы детей. Любые слезы можем сэкономить, но травма у детей будет разводная, послеразводная.
Алеся Лакина:
Как же быть с теми семьями, когда родители постоянно ссорятся? Быть может, мирный развод как раз таки самое лучшее решение?
Андрей Перепечко, актер:
Я считаю, что лучше, чтобы ребенок не видел плохих отношений супругов, а видел хорошие отношения экс-супругов уже как друзей по большому счету.
Андрей Туровец:
Я не успел завершить свою мысль, Андрей прямо буквально правильно подхватил. Понимаете, травма будет в любом случае, вопрос, какая будет глубже. Травма проживания с конфликтующими родителями, которые, извините, дерутся, причиняют насилие себе, детям – это травма очень глубокая, ее потом очень трудно лечить, реабилитировать ребенка. Или травма расставания людей, родителей, когда ребенок понимает, что это выход для каждого из них, и для него в том числе. И сохраняются хорошие отношения с каждым из родителей.
Про детей надо сделать общее заключение, что дети – участники этого процесса. И если для взрослых есть медиаторы, то для детей тоже должны быть службы соответствующие, которые помогают детям. Не всегда родители, не всегда родственники могут помочь детям это пережить. У нас, например, в центре работают консультанты. Подростковый коучинг, например. Прекрасная техника, чтобы ребенок пришел к третьему лицу, с ним проговорил свои внутренние трудности, проблемы, вернулся домой. Иногда они, приходя с занятий, «разруливают» некоторые семейные вопросы. Я не буду говорить, что две семьи передумали разводиться после того, как ребенок-подросток пришел и стал заводить им вопросы в стиле коуча: ребята, зачем вы это делаете, почему, чего вам это надо, для чего вы хотите это сделать. И они стали отвечать, и в итоге поняли, что...
Многие дети душевно и психологически очень развиты, грамотные. Они могут многое сделать. Разумнее, чем взрослые, в этих вопросах, многое могут сделать. Но все-таки в подавляющем большинстве случаев это травма для детей, и им тоже нужна помощь. И семья не всегда может это сделать.
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