«Как дикари какие-то». Что творилось в зале во время суда над бандой Автуховича

Новости Беларуси. В Гродно начался суд над бандой Автуховича. 65 томов уголовного дела и 12 обвиняемых. На скамье подсудимых и главный фигурант. 18 мая прошло первое заседание суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Список жертв банды Автуховича далеко не малочислен. По совокупности совершенных преступных деяний главарю группировки инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса. Измена государству, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и взрывчатыми веществами, покушение на захват власти – вишенки на торте беззакония. Ему, как и его подельникам, терять уже нечего, поэтому принципы высокой морали и уважения напрочь отсутствовали: постоянные крики и хамство в адрес присутствующих. Итог – Автухович и Гундарь удалены из зала на весь период судебного процесса.

Анатолий Ковалевич, пострадавший:

Поведение? Это кошмар, конечно. Это просто ужас, как дикари какие-то. Так нельзя себя вести нигде.