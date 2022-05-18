«Как дикари какие-то». Что творилось в зале во время суда над бандой Автуховича
Новости Беларуси. В Гродно начался суд над бандой Автуховича. 65 томов уголовного дела и 12 обвиняемых. На скамье подсудимых и главный фигурант. 18 мая прошло первое заседание суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь.
Константин Герцев, корреспондент:
Список жертв банды Автуховича далеко не малочислен. По совокупности совершенных преступных деяний главарю группировки инкриминируют нарушения 12 статей Уголовного кодекса. Измена государству, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и взрывчатыми веществами, покушение на захват власти – вишенки на торте беззакония. Ему, как и его подельникам, терять уже нечего, поэтому принципы высокой морали и уважения напрочь отсутствовали: постоянные крики и хамство в адрес присутствующих. Итог – Автухович и Гундарь удалены из зала на весь период судебного процесса.
Анатолий Ковалевич, пострадавший:
Поведение? Это кошмар, конечно. Это просто ужас, как дикари какие-то. Так нельзя себя вести нигде.
Константин Герцев:
По итогам первого дня в зале заседания остались 10 обвиняемых и 13 адвокатов. Антон Мельхер отказался от государственного защитника. Журналистов, освещающих ход событий в прямом эфире, тоже станет меньше – представитель Автуховича отказал в ходатайстве о фото- и видеосъемке представителями СМИ. Хотя до начала суда главарь банды желал обратного: больше камер, больше общественности. Но горячо любимые им евродипломаты сие действо так и не посетили. Видимо, на это бюджет [ресурс, признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.] не рассчитан.
В Гродно начался суд над бандой Автуховича. Подробнее здесь.