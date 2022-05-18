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65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича

18 мая 2022 18:53
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Новости Беларуси. В Гродно начался суд над бандой Автуховича. 65 томов уголовного дела и 12 обвиняемых. На скамье подсудимых и главный фигурант. 18 мая прошло первое заседание суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Константина Герцева.

65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича-1

2 октября 2020-го, Волковыск. Эта ночь для местного управления МЧС стала поистине жаркой. На этих кадрах открытым пламенем горит дом, за несколько часов до этого на стоянке спального района вспыхнул автомобиль.

65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича-4

Два этих преступления объединил один из пострадавших, он же владелец этого имущества – сотрудник районного отдела милиции. Уже позже следствие установит еще одну связь: в двух случаях работа одной преступной группировки – Автуховича.

Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь

65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича-7

Константин Герцев, корреспондент:
В областной тюрьме № 1 Гродно начался суд над нашумевшей бандой Автуховича. На скамье подсудимых 12 человек, их интересы представляют 14 адвокатов со всей страны. Объемы доказательной базы поражают – более 65 томов. Все это говорит об одном: перед нами одно из самых резонансных уголовных дел Беларуси.

65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича-10

Среди пострадавших мы встретили одну из жертв волковысских поджогов. Анатолий Ковалевич глубокой октябрьской ночью 2020-го, проснувшись от запаха гари, выскочил тушить соседский автомобиль. В результате разрыв связок, многочисленные ожоги, месяцы больничного.

65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича-13

Анатолий Ковалевич, пострадавший:
Сосед сказал, что горит машина. Я думал, что моя – побежал. У меня такое рвение: я спасу, у меня и дети, и все, все-таки за свои деньги покупал. Но оказалось немножко по-другому. Просто моя стояла рядом. А если бы я ее не отогнал, еще неизвестно, что бы было. Может, у кого-то газовая установка или еще что-то. Там два детских общежития, если был бы взрыв какой-то. Это буквально 10 метров.

Что творилось в зале во время суда над бандой Автуховича? Читайте здесь

# Судебная система Беларуси # общество # Константин Герцев # Николай Автухович # Анатолий Ковалевич # Фотофакт

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