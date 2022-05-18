65 томов на 12 обвиняемых. В Гродно начался суд над бандой Автуховича

Новости Беларуси. В Гродно начался суд над бандой Автуховича. 65 томов уголовного дела и 12 обвиняемых. На скамье подсудимых и главный фигурант. 18 мая прошло первое заседание суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Константина Герцева.

2 октября 2020-го, Волковыск. Эта ночь для местного управления МЧС стала поистине жаркой. На этих кадрах открытым пламенем горит дом, за несколько часов до этого на стоянке спального района вспыхнул автомобиль.

Два этих преступления объединил один из пострадавших, он же владелец этого имущества – сотрудник районного отдела милиции. Уже позже следствие установит еще одну связь: в двух случаях работа одной преступной группировки – Автуховича. Большое расследование Григория Азаренка о деятельности банды читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

В областной тюрьме № 1 Гродно начался суд над нашумевшей бандой Автуховича. На скамье подсудимых 12 человек, их интересы представляют 14 адвокатов со всей страны. Объемы доказательной базы поражают – более 65 томов. Все это говорит об одном: перед нами одно из самых резонансных уголовных дел Беларуси.

Среди пострадавших мы встретили одну из жертв волковысских поджогов. Анатолий Ковалевич глубокой октябрьской ночью 2020-го, проснувшись от запаха гари, выскочил тушить соседский автомобиль. В результате разрыв связок, многочисленные ожоги, месяцы больничного.