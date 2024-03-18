Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Проводится огромное количество конкурсов – от пляжа и скамейки до лучшего цветника и в принципе какого-то дворового пространства. Какие, наверное, самые интересные, во что минчане лучше всего вовлекаются?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Минчане очень активно вовлекаются во все отраслевые конкурсы. Наверное, самым полюбившимся стал конкурс на наименование лучшего дворового палисадника. Результатом этого конкурса у нас в городе Минске уже последние год-два становится звание «Минчанин года». Я уверена, что мы буквально через некоторое время узнаем нового «Минчанина года», который вложил свои усилия и предложения по улучшению дворовой территории. Я бы так отметила: наверное, это самый такой активный у нас конкурс, где люди максимально участвуют. Даже подводить итоги очень сложно, потому что все дворы, которые представляются на конкурс, уникальные.