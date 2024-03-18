Показывать мастер-классы. В каких конкурсах могут принять участие минчане?
Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Проводится огромное количество конкурсов – от пляжа и скамейки до лучшего цветника и в принципе какого-то дворового пространства. Какие, наверное, самые интересные, во что минчане лучше всего вовлекаются?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Минчане очень активно вовлекаются во все отраслевые конкурсы. Наверное, самым полюбившимся стал конкурс на наименование лучшего дворового палисадника. Результатом этого конкурса у нас в городе Минске уже последние год-два становится звание «Минчанин года». Я уверена, что мы буквально через некоторое время узнаем нового «Минчанина года», который вложил свои усилия и предложения по улучшению дворовой территории. Я бы так отметила: наверное, это самый такой активный у нас конкурс, где люди максимально участвуют. Даже подводить итоги очень сложно, потому что все дворы, которые представляются на конкурс, уникальные.
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству УП «Минскзеленстрой»:
Конечно, в 2024 году ежегодно, как мы и проводили, в этом году не исключение, также будем проводить конкурс «Минский мастер». Это конкурс, который проводится среди рабочих зеленого строительства, то есть для них организован. Они будут показывать свои мастер-классы. Еще один конкурс у нас, здесь уже больше конкурс ландшафтных дизайнеров – это фестивальные цветники, не исключение, точно также будем проводить. Есть еще у нас конкурс студенческих работ, когда участвуют студенты технологического университета, технического университета. Кстати, последние два года очень активно стали участвовать. В 2024 году у нас 43 участника принимали участие, уже буквально вчера были награждены, три призовых места выбраны. Работы очень интересные, молодцы.
Читайте также:
«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зеленый двор вместе»?
«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?
Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?