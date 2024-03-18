Прямой эфир

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?

18 марта 2024 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Из-за того, что в 2023 году был ураган и часть деревьев на пляже была выкорчевана, территория пляжа увеличилась? По-моему, это на Минском море. Что будет с этой территорией? Наверняка же ее тоже необходимо благоустроить.

Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?-1

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Это пляж № 1 Заславского водохранилища. Еще в прошлом году после завершения пляжного сезона там были выполнены работы по профилировке территории. Выполнена подсыпка песком, также установлены малые архитектурные формы, спортивное оборудование. На этом мы не останавливаемся, на 2024 год также запланированы там работы. Устанавливаются беседки для отдыха, навесы теневые, контейнерные площадки, лежаки – порядка 170 единиц. Будет очень даже для семейного отдыха хорошее место.

Екатерина Забенько:
Кроны деревьев тоже подготовлены вдруг на случай такой непогоды, как была тогда?

Дмитрий Мартинкевич:
Для уменьшения парусности деревьев, которые там произрастают уже не один год, выполнена формовка крон деревьев в количестве 200. Кроме того, до пляжного сезона еще планируется выполнить подрезку 150 деревьев.

Читайте также:

«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?

«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зеленый двор вместе»?

«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?

# Отдых # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Мартинкевич

Другие новости рубрики

Все новости
У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?
18 марта 2024 19:04

У православных начался Великий пост: к чему он обязывает?

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты
18 марта 2024 18:52

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты

Реутова: люди пришли и выбрали нынешний курс России. А черти на Западе корёжились
18 марта 2024 18:44

Реутова: люди пришли и выбрали нынешний курс России. А черти на Западе корёжились

Сергей Сивец: в Беларуси нет конкуренции полномочий Президента и ВНС
18 марта 2024 18:08

Сергей Сивец: в Беларуси нет конкуренции полномочий Президента и ВНС

Как часто может собираться Всебелорусское народное собрание? Ответил Сергей Сивец
18 марта 2024 17:51

Как часто может собираться Всебелорусское народное собрание? Ответил Сергей Сивец

«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?
18 марта 2024 17:41

«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов
18 марта 2024 17:36

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента
18 марта 2024 17:35

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента

Увидеть старт «Союз МС-25» за 120 тыс. российских рублей – что предлагают туристам на Байконуре?
18 марта 2024 17:35

Увидеть старт «Союз МС-25» за 120 тыс. российских рублей – что предлагают туристам на Байконуре?

Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем
18 марта 2024 17:22

Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем

В Минске наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома
18 марта 2024 17:19

В Минске наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%
18 марта 2024 17:17

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%