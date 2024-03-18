Часть деревьев выкорчевана. Как после урагана восстановили пляж на Минском море?

Екатерина Забенько, СТВ: Из-за того, что в 2023 году был ураган и часть деревьев на пляже была выкорчевана, территория пляжа увеличилась? По-моему, это на Минском море. Что будет с этой территорией? Наверняка же ее тоже необходимо благоустроить.

Какие перемены ожидают Минск во дворах, парках и скверах, на центральных площадях, в тихих зонах отдыха и на любимых пляжах? О благоустройстве столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Дмитрий Мартинкевич, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Это пляж № 1 Заславского водохранилища. Еще в прошлом году после завершения пляжного сезона там были выполнены работы по профилировке территории. Выполнена подсыпка песком, также установлены малые архитектурные формы, спортивное оборудование. На этом мы не останавливаемся, на 2024 год также запланированы там работы. Устанавливаются беседки для отдыха, навесы теневые, контейнерные площадки, лежаки – порядка 170 единиц. Будет очень даже для семейного отдыха хорошее место.

Екатерина Забенько:

Кроны деревьев тоже подготовлены вдруг на случай такой непогоды, как была тогда?

Дмитрий Мартинкевич:

Для уменьшения парусности деревьев, которые там произрастают уже не один год, выполнена формовка крон деревьев в количестве 200. Кроме того, до пляжного сезона еще планируется выполнить подрезку 150 деревьев.

Читайте также:

«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?

«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зеленый двор вместе»?

«Из экологически чистых материалов». Как в Минске благоустраивают зоны отдыха?