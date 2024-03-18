В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья

Новости Беларуси. В Минске стартовала стажировка для руководителей творческих коллективов и организаций белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск приехали представители шести стран. Программа насыщенная. За неделю участники курсов посетят не только столичные, но и региональные учреждения культуры и образования. В сфере интересов лозо- и соломоплетение, резьба по дереву, изготовление кукол-оберегов, вышивка. Кроме того, гости увидят знаковые белорусские места. Так, планируется экскурсия в мемориальный комплекс «Хатынь». Полученными знаниями соотечественники планируют поделится и с белорусами зарубежья.

Ирина Евтухова, общественный деятель (Эстония):

Я впервые нахожусь на такой стажировке. Мне интересно буквально все, что связано с Беларусью, потому что я родом из Гомеля. И все, чему нас будут обучать, интересно, понадобится. И я приеду и буду проводить мастер-классы в Эстонии.

Ольга Якобсон, директор Государственного учреждения культуры смешанного типа «Республиканский центр национальных культур»:

Особенность стажировок этого года в том, что мы впервые сделали их узконаправленными. Если раньше мы собирали и вокал, и хореографию, и декоративно-прикладное искусство – все вместе – и неделю они посещали самые разнообразные мастер-классы, то здесь мы собираем людей, которые занимаются непосредственно одним направлением.