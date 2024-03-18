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В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья

18 марта 2024 19:55
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Новости Беларуси. В Минске стартовала стажировка для руководителей творческих коллективов и организаций белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья-1

В Минск приехали представители шести стран. Программа насыщенная. За неделю участники курсов посетят не только столичные, но и региональные учреждения культуры и образования. В сфере интересов лозо- и соломоплетение, резьба по дереву, изготовление кукол-оберегов, вышивка. Кроме того, гости увидят знаковые белорусские места. Так, планируется экскурсия в мемориальный комплекс «Хатынь». Полученными знаниями соотечественники планируют поделится и с белорусами зарубежья.

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья-4

Ирина Евтухова, общественный деятель (Эстония):
Я впервые нахожусь на такой стажировке. Мне интересно буквально все, что связано с Беларусью, потому что я родом из Гомеля. И все, чему нас будут обучать, интересно, понадобится. И я приеду и буду проводить мастер-классы в Эстонии.

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья-7

Ольга Якобсон, директор Государственного учреждения культуры смешанного типа «Республиканский центр национальных культур»:
Особенность стажировок этого года в том, что мы впервые сделали их узконаправленными. Если раньше мы собирали и вокал, и хореографию, и декоративно-прикладное искусство все вместе и неделю они посещали самые разнообразные мастер-классы, то здесь мы собираем людей, которые занимаются непосредственно одним направлением.

В Минске проходят творческую стажировку белорусы зарубежья-10

Творческие стажировки для знакомства с историей, культурой, традициями и современной жизнью нашей страны проводятся не первый год. Предстоящей осенью обучающие мастер-классы посетят белорусские вокалисты и хореографы, проживающие за рубежом.

# Образование в Беларуси # общество

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