«Я перелопатил весь «Молитвослов православного воина». Аким Апачев рассказал, как писалась песня «Солдат»

Григорий Азаренок, СТВ: Совсем недавно вышел у вас пост, что эту песню вы планировали выпустить на Пасху, но пришлось на неделю раньше. Песня «Солдат» была посвящена Владлену Татарскому и всем бойцам, которые уже в лучшем из миров. Как пришла идея этой песни? У вас есть так называемый «гимн опричника», а теперь песнь православного воина. Чем вдохновились?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Владлен Татарский отпечаток оставил и в моем сердце, сознании. Его вера в то, что он говорит. На самом деле, он же очень важную вещь делал, он в сердце стучался каждого, он не какими-то лекалами говорил, не лозунгами. Искренне верил в то, что говорил. И эта искренность отразилось в моем сердце тоже. Я начал на службы ходить, Библию читаю. Время тяжелое, и в Библии находишь ответы на многие вопросы. Эти ответы в обычной жизни не найти, а Библия знает все ответы.

Песня «Солдат» готовилась. Для меня тема православия близка, я крещеный, православный, в крещении Иоаким. Какое-то время я даже служил в Русской православной армии в 2014 году, поэтому для меня это важная, сакральная часть. Потому что когда я первый раз попал под обстрел, я упал и вспомнил сразу «Отче наш». Это впечатывается. Когда страшно, ты молишься Богу. Когда тяжелые испытания, когда не находишь ответов в логике, философии, конечно, мы погружаемся в религию. Перед этой песней я перелопатил весь «Молитвослов православного воина», молитву Невскому, Архистратигу Михаилу. Почитал, как воинство Христово в бой вступало. Мне казалось, что сегодня нужна религия, которая будет копьем карающим протыкать пасть змеи. Мы сейчас боремся с еретиками, нехристями.

Григорий Азаренок:

Все маски сорваны. Они уже не скрывают ни рогов, ни копыт, ни клыков. То, что они творят с церковью на территории, подконтрольной бесноватому командующему. Но ощущается ненависть к православию в ожесточенной бесноватости той стороны?

Аким Апачев:

Да, это какая-то глубинная ненависть. Они же пытались. Три тезиса: армия, мова, вера. С армией у них более-менее получилось, с мовой тоже им удалось. А с верой не могут совладать, потому что они безбожники. Поэтому просто борются с нашими святынями, просто пытаются сейчас захватить Лавру. Мне кажется, исход очевиден: они ее заберут. Только копьем убив этого змея, мы вернем себе Лавру.

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