Сколько получают механизаторы и какой будет урожай в 2023-м? Пообщались с аграриями

Новости Беларуси. Ход посевной определяют люди, которые зачастую на вес золота. Так, в одном из хозяйств Брестской области в полях трудится механизатор, чей трудовой стаж уже перешагнул полувековой рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая о «золотом активе» Беларуси.

Василий Платонов, механизатор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Земля хорошая здесь, но трудная. Хороший урожай дает. Опытный взгляд, но неловкость от пристального внимания. Уже более 50 лет механизатор Василий Васильевич выходит в поле на любимую работу. Одно хозяйство – одна судьба. За это время сменил 7 тракторов – все МТЗ, и, смеется, повидал 12 руководителей. Помнит, как в 1990-е скот кормить было нечем. Сельский парень, а что-то мальчишечье угадывается в нем до сих пор, все равно остался в своей деревне преданным своей земле.

Василий Платонов:

Заработал. Труд оценен хорошо. У меня грамот полно.

– Но это же не ради наград?

– Ради своей интересной работы, видеть, что сделал, польза какая. Труд Василия Васильевича оценили на самом высоком уровне. Он удостоен медали «За трудовые заслуги». Поздравления – накануне, а сегодня – помощь землякам с посадкой картофеля. У единственного на всю округу ряды, точно строчки в тетради.

– Будет урожай или нет, как вы думаете? Василий Платонов:

Это как бог даст. Картофельная кампания традиционно начинается в майские дни. Хозяйство «АгроОзяты» лишь помогает населению, а в целом по стране картофелем уже засадили треть площадей. В это время работы не останавливаются на кукурузных полях. Под янтарь полей в «АгроОзятях» отводят 1 300 гектаров. Уже засеяли половину. В полях работают тандемы. Культиватор и сеялка идут шаг в шаг.

Виктор Петрик, механизатор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Влаги много было. Земля сырая, местами даже есть такие поля, что невозможно войти. Стоит вода, сыро. Это все от бога зависит. Будут тепло и влага – будет все.

В хозяйстве «АгроОзяты» почти пять тысяч сельхозугодий. Ранний зерновой сев завершили, до 1 мая обработали даже все подтопленные участки. «Блюдца» размером в 30-40 соток встречались практически на каждом поле. Здесь готовы отстаивать каждый миллиметр. Распахали даже те участки, которые последние 10-15 лет не использовались. Благодаря этому зерновой урожай увеличили на треть. А ведь так было не всегда. Еще три года назад ситуацию в хозяйстве называли плачевной. Предприятие присоединили к мясокомбинату. Связка с инвестором дала результат, в который поверили прежде всего люди. Каждый остался на своем месте.

Сергей Андросюк, механизатор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Весна – это такое дело, что прозевал день, другой – и все, уже урожай такой не возьмешь. Наша задача – тут работать, на земле.

Андрей Маевский, механизатор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Заработная плата, коллектив, отношение – все что надо. Техника обслуживается вовремя, деньги есть. Если что, подскажут, помогут. Все как полагается.

Каждый в поле понимает: его заработная плата зависит от благосостояния хозяйства, а в него вкладываться нужно своим отношением. Объем работ определяет справедливый порядок цифр в расчетнике. Получать больше от гектара требует и время. В хозяйстве возводят новую ферму на 318 голов. Укомплектуют своими силами. Это не только будущая прибыль от реализации молока, но и новая потребность в кормах.

Святослав Олешкевич, директор сельхозпредприятия «АгроОзяты»:

Наша молочно-товарная ферма будет кормами обеспечена. Это 100 %, тут даже без разговоров. Та земля, которая у нас сегодня имеется… За ее уходом агрономической службы и наших механизаторов мы будем иметь прекрасный урожай. Сегодня за животноводством, молоком мы ежедневно имеем деньги. Сегодня богатство – молоко, наши земля и люди. Посевная кампания продолжается по стране. В Беларуси яровой рапс посеяли на двух третях площадей, лен-долгунец – на 85 %, а кукурузу – на 23 %, практически завершают сев сахарной свеклы – остается меньше 10 %.