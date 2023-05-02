«Чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо». Что за книга «Голодомор»? Рассказал Аким Апачев

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

У меня тут такая книжечка есть – «Голодомор», который нарочито пытается предложить украинская сторона. Это небольшая книжечка. Тут чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо. Такую макулатуру они печатают, наверное, с 2004 года активно.

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:

Да, Ющенко это начал.

Аким Апачев:

Это медленные и поступательные движения в этом направлении.

Читайте также:

«Украина должна стать для всех примером». Даниил Безсонов объяснил причину протестов в Беларуси в 2020-м

С чего начался Майдан? Интервью с Даниилом Безсоновым

Азаренок: горизонтальные связи – это такая рыхлая медуза, чтобы никто ни за что не отвечал, плывёт в горизонтальности