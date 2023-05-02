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«Чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо». Что за книга «Голодомор»? Рассказал Аким Апачев

02 мая 2023 18:09
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.  

«Чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо». Что за книга «Голодомор»? Рассказал Аким Апачев-1

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:  
У меня тут такая книжечка есть – «Голодомор», который нарочито пытается предложить украинская сторона. Это небольшая книжечка. Тут чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо. Такую макулатуру они печатают, наверное, с 2004 года активно.  

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:  
Да, Ющенко это начал.  

Аким Апачев:  
Это медленные и поступательные движения в этом направлении.  

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# Литература # Аким Апачев # Даниил Безсонов # Фотофакт

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