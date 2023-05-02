«Украина должна стать для всех примером». Даниил Безсонов объяснил причину протестов в Беларуси в 2020-м

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев. Григорий Азаренок, СТВ:

2020 год. Беларусь. Знаете события, которые у нас происходили. С первого дня Президент дал четкий указ: разогнать эту сволочь любыми способами, методами. И у нас некоторые говорят, что жестко, стонут, воют, что синие задницы. Сейчас мы понимаем, что эти сто синих задниц стоят десятков или сотен тысяч жизней. Мы видим, что эти все майданы приводят к войне. Когда силовики понимают, что их точно не сольют, что какая бы ни была ситуация, глава государства будет рядом со своими людьми, с людьми в погонах. Это другая ситуация?

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:

Конечно. Система так устроена. Когда ты попадаешь в погоны, начиная с академии, тебя приучают в первую очередь к тому, что теперь ты в погонах будешь до смерти, всю жизнь, ты должен понять, что твое будущее – ты можешь быть счастлив и реализоваться только в погонах. Ты больше никому не нужен. Грубо говоря. Для дисциплины вот так. Плюс тебя учат беспрекословно выполнять приказ. Тебя учат быть мощным винтиком системы. И ты после вот этого всего понимаешь иерархию, чувствуешь субординацию. Значит, тот, кто стоит над тобой, должен твердо давать тебе понимание, ты должен четко понимать свой маневр. А если те, кто стоят над тобой, начинают троить, отдавать невнятные приказы, вести себя нерешительно, растерянно, причем у тебя на глазах, глазах подчиненного, других офицеров, то это вызывает панику у каждого. Потому что тебя много лет учат быть частью системы, а здесь происходит что-то из ряда вон выходящее. И ты начинаешь сам теряться. Хотя ты можешь быть самым смелым, решительным, отважным парнем, но тебя просто эта система так готовила, что если твой начальник ведет себя неуверенно, то все. Особенно если это первое лицо. Почему я про Януковича сказал? Я когда увидел события в Беларуси… Григорий Азаренок:

Те же ленточки, жесты, значочки.