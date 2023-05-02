С чего начался Майдан? Интервью с Даниилом Безсоновым

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев. «Если ты не знаешь, как на украинском языке галстук, то могут побить» Григорий Азаренок, СТВ:

Все началось и для вас в 2013-2014 годах с событий Майдана. Как вы это тогда воспринимали, на это все смотрели? Готовилось ли это? Была ли к этому какая-то предрасположенность? Понятно, здесь огромный искусственный фактор, но тем не менее как это воспринимал народ Донбасса?

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:

Я сам из Киева, я в Донецк приехал 8 апреля 2014 года. Изначально в Украине эти процессы начались задолго до известных событий. Это еще с 1991 года, когда развалился Советский Союз, я был тогда еще маленьким пацаном, первоклассником, и начались процессы, когда представители… Они даже тогда называли себя бандеровцами. С Западной Украины иногда приезжали в центральные регионы и пытались учить украинскому языку. Я это помню от своих родителей, от бабушек, которые говорили: смотри, если на улице к тебе подойдут бандеровцы, скажи, что галстук – это краватка, потому что они спрашивают. Если ты не знаешь, как на украинском языке галстук, то могут побить. Это было, это у меня в воспоминаниях осталось. «Была оранжевая революция, когда к власти пришел проамериканский Ющенко» Даниил Безсонов:

Потом был 2004 год, я тогда учился в академии МВД, мы были задействованы в резерве на охране общественного порядка как курсанты МВД. И тогда была оранжевая революция, когда к власти пришел проамериканский Ющенко. Тогда это закончилось мирно. Не было потрясений. Тогда была куча малолетних дурачков с оранжевыми ленточками, апельсинами. При этом я уже тогда обратил внимание, что интересные технологии применяются при организации таких цветных революций. Делают модный цвет, модный жест, модные слова. Эти все движения… Так получается, в нашем вузе мы были курсантами, а были еще студенты гражданских факультетов, и некоторые студенты носили оранжевые ленты, мы их срывали. У каждого, когда они несли дежурство на КПП, спрашивали: – Почему Ющенко?

– Он за Запад.

– А какая программа?

– Не знаю.

– А что вам даст Запад?

– Будем жить, как в кино. Но все склонялись к тому, что это просто по приколу, просто сейчас это модно: оранжевые ленты, эти все движения, тусовки, музыка. Просто модно. Они не понимали смысл этого. Что делали украинская власть и часть силовиков, когда началась война на Донбассе?

Даниил Безсонов:

А потом это «модно» в конце 2013-го – начале 2014-го превратилось уже в войну на Донбассе. В 2013-м, когда начались эти майданы, когда первый раз бойцы «Беркута» разогнали Майдан, тогда это воспринималось очередной попыткой оранжевой революции. Тогда не воспринималось это так, что какая-то война будет, какое-то противостояние вооруженное, жертвы. Потом, когда появились жертвы среди майдановцев, среди правоохранителей, а государство ничего не предпринимало, меня это начало настораживать. Я понял: что-то не так, не может такого быть. Там какие-то снайперы убивают людей, сотрудников правоохранительных органов. Одновременно с этим майдановцы кидают коктейли Молотова в солдат внутренних войск, в тех же бойцов «Беркута» – реакции государство никакой, то есть никакого жесткого разгона этого безобразия не следует, и меня это насторожило. Я увидел в этом какой-то сценарий, слив что ли государства, то есть наши тогдашние лидеры оказались... На Донбассе, вам каждый скажет, хотя Янукович и его команда – это выходцы из Донецка, в целом из нынешней территории ДНР, но там нет ни одного человека, который о них что-то хорошее скажет только из-за того, что они оставили народ в этой ситуации, они это допустили, слили и сбежали со своими миллионами. А то, что будет потом… Потому что этому можно было противостоять. Тогда силовики (армия, СБУ, милиция – тогда она еще так называлась) еще не были подвержены этой идее, они выполняли свой долг, приказ. Григорий Азаренок:

Естественно, все заканчивали одни академии с россиянами. Этим тогда еще не было пронизано.