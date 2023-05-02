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«Мы максимально благодарны». Белорусы, эвакуированные из Судана, прибыли в Москву

02 мая 2023 17:57
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Граждане Беларуси, которых эвакуировали из Судана, прибыли в Москву. Всего из Хартума вывезли 10 наших соотечественников, включая летчиков авиакомпании «БелКанто», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы максимально благодарны». Белорусы, эвакуированные из Судана, прибыли в Москву-1

Проведенная операция – результат совместной работы с российскими коллегами, отметили в МИД Беларуси. Всего из Хартума, где сейчас идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией, российской стороной эвакуированы более 200 человек. Перед полетом всех пассажиров осмотрели врачи. Кадры прибытия опубликовали российские СМИ.  

«Мы максимально благодарны». Белорусы, эвакуированные из Судана, прибыли в Москву-4

Игорь Корчевный, гражданин Беларуси:  
Я хочу поблагодарить в первую очередь россиян, потому что за очень короткое время посольство России сделало все возможное, чтобы белорусов вытащить к себе, потому что мы попали в самый эпицентр событий. Постоянно на связи и посол РФ, и МИД. Наши уполномоченные органы реально работают на результат. Была единственная возможность улететь из Судана на самолетах Министерства обороны РФ. Поэтому мы максимально благодарны. Спасибо вам, ребята, за все.  

Для эвакуации людей из Судана были задействованы четыре военно-транспортных самолета ИЛ-76. Помимо россиян и белорусов на борту также находились граждане Казахстана и Украины.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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