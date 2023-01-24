«Я одиноко проживающая пенсионерка, меня сейчас будут разводить». Психолог рассказала, как защитить родственников от аферистов

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону. Екатерина Забенько, СТВ:

Большинство людей говорили, что знали о таком виде мошенничества. Почему же все-таки, зная, видя по телевизору, слушая по радио, люди слышат и думают, что это касается их лично?

Надежда Цыркун, доцент, кандидат психологических наук:

Играют на слабостях. Не надо на это вестись. Но лучше в беседы не втягиваться. Можно сказать: я сейчас смотрю телевизор, программа «Большой город», позвоните мне попозже. Екатерина Забенько:

Прекрасная реклама нашей программы. Действительно, лучше посмотреть «Большой город», чем потерять огромную сумму. Надежда Цыркун:

В этот момент, когда вам стали звонить, а вы не понимаете, что, включите телевизор и начните внимательно смотреть, переключайте программы, потому что вам надо мозг привести в стабильное состояние, отвлечь внимание от того, что делается. Екатерина Забенько:

Алексей Геннадьевич, вы как считаете? Почему все-таки получается у мошенников обманывать людей?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Как правило, потерпевшими становятся пожилые люди, одиноко проживающие, которые очень любят и ценят родных и близких. Прожив определенную жизнь, они хотят напоследок, может быть, таким способом обезопасить их и передать то, что у них есть. Надежда Цыркун:

Потребность в любви. Но тут есть интересный момент. Мы, зная все это, собираем близких и говорим: товарищи близкие, я одиноко проживающая пенсионерка, меня сейчас будут разводить, мы с вами договоримся, чтобы у нас с вами было кодовое слово, если вы это кодовое слово произнесете, например, «мамуся», и я пойму, что это вы, а если вы будете говорить, например, «мама» или «мамочка», то я сразу пойму, что нет.

Екатерина Забенько:

Здесь взаимодействие с родными и близкими людьми. Действительно договариваться, интересоваться, посещать, лишний раз проверить, что происходит в телефоне. Какие возможности существуют у милиции, чтобы противостоять таким видам мошенничества? Алексей Машкин:

В первую очередь мы задерживаем людей, которые приезжают в адреса и забирают деньги. Екатерина Забенько:

То есть в первую очередь через курьеров? Алексей Машкин:

Да, курьеров мы останавливаем, задерживаем, привлекаем к уголовной ответственности. Напомню, что санкции статьи за мошенничество определены разные. В зависимости от ущерба, который причинен потерпевшему. Максимальное наказание может достигать до 12 лет лишения свободы. Что касается профилактики, то в первую очередь она должна быть направлена со стороны близких людей. Понятно, что пенсионер может где-то растеряться, повестись на уговоры. В первую очередь, наверное, это размещение памятки, может быть, даже формата А4 рядом с городским телефоном.