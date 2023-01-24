Карту заблокировали, родственник попал в ДТП, надо срочно перейти по ссылке. Как обманывают киберпреступники?

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе « Большой город » на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Все стандартно. Ничего не поменялось. Добавляются только предлоги, под которыми совершаются мошеннические действия, обманы. Одно из свежих – это звонки под предлогом совершенных ДТП. Но никуда не пропали это пресловутые кибермошенничества, которые называются фишингом. Что это такое? Это мошенничества, совершаемые с использованием методов социальной инженерии. Психологическое воздействие на сознание человека, чтобы получить конфиденциальную информацию личного характера, позволяющую получить доступ к расчетному счету и денежным сбережениям.

Что это такое? Еще раз напомню. Думаю, лишним это не станет. Это звонки от ложных представителей банковских учреждений, от лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, что на вашем счете произошли какие-то махинации, пропали денежные средства, вам необходимо сообщить ту или иную информацию (PIN-коды, пароли, логины, номера своих банковских карт).