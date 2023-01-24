«Пришлось срочно переодеваться в дедушку». Как обычный минчанин сумел поймать мошенника?

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону. Екатерина Забенько, СТВ:

Кого, как и почему телефонные мошенники обирают до нитки? Истории обмана.

Я поднимаю трубку – голос дочки. Я же знаю ее голос. Плачет: мама, я попала под машину.

Сказали, что внучка моя попала в аварию. Дали телефон ребенку. По голосу было слышно, будто ребенок говорил.

Звонил следователь, потому что внучка попала в аварию. В тяжелом состоянии.

50 тысяч рублей – то, что у меня было собрано. Я все это собрала, сложила в мешочек, завернула в полотенце и положила наверх белье. Эти люди – лишь сотая часть жителей Беларуси, обманутых телефонными мошенниками. Даже зная о деятельности аферистов, они клюнули на их удочку. Как не поверить, когда в трубке кричит и плачет твой ребенок? Ваша дочь попала в аварию, вашего сына сбила машина, ваш внук совершил преступление и теперь должен большую сумму – схему мошенники почти никогда не меняют. Зачем, если и эта успешно работает? В первую очередь попадают в эту ловушку люди пенсионного возраста.

Иногда срабатывает и такой прием: звонят от имени якобы доброго следователя, который вошел в положение, поверил в невиновность близкого вам человека и готов помочь. Конечно, за определенную сумму. Что делать в таких ситуациях? Да просто класть трубку и не разговаривать с мошенниками, уж тем более не участвовать в их постановках. Это самый простой способ избежать развода. И этого достаточно, чтобы защитить себя и своих близких. Но есть и другие истории, когда люди, распознавшие аферистов, помогают их задержать.

Алексей Шевко, житель Минска:

Вечером 1 декабря раздался звонок на домашний телефон. Моя супруга подняла трубку. В телефоне женщина начала говорить, что якобы наша дочь попала в тяжелое ДТП, чтобы решить вопрос, нужно 15 тысяч долларов. Я понял, что это мошенники. Сказал жене, чтобы та продолжала разговор, а сам с мобильного телефона набрал на линию 102 и предложил совместно задержать. Мошенники все время требовали, не отпускали разговор, чтобы отвечали на их вопросы, чтобы не вешали трубку, чтобы отключили все мобильные устройства, которые есть, и настаивали на том, чтобы деньги вынесла только жена. Она говорит, что не могу, ребенок маленький дома, вынесет дед, которому за 80 лет. Чтобы максимально сохранить легенду, Алексею даже пришлось перевоплотиться. Грим, костюм, печальный образ – одним словом, маскировка. А она, кстати, удалась на 100 %.

Алексей Шевко:

Пришлось срочно переодеваться в дедушку. Оделся в рыбацкий тулуп, старую шапку, взял палку для трекинга. И в рыбацких сапогах, шатающейся походкой, замотавшись в шарф, надев очки, вышел к соседнему подъезду, потому что мы сказали, что живем немножко в другой стороне. За деньгами всегда приходит курьер. В целом он ничем не отличается от обычного белоруса. Конечно, на лбу не написано, что он мошенник, но передавать деньги незнакомому человеку – странно само по себе.