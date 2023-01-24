Мошенники – профессиональные психологи? Ответили эксперты
Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону.
Екатерина Забенько, СТВ:
Надежда Александровна, как вы считаете, те самые люди, которые на телефоне держат потенциальных жертв на крючке, – это профессиональные психологи? Как им удается так глубоко завладеть сознанием человека, чтобы он расстался с большими суммами?
Надежда Цыркун, доцент, кандидат психологических наук:
Конечно, это профессиональный подход со строгим алгоритмом, чтобы определить, какой тип жертвы перед тобой. Речь идет не только о деньгах. Какие бы суммы ни были, многие мошенники соревнуются в уме. Они уже получают огромное удовольствие, как только человек повелся. И надо понимать, что любой преступник и жертва – это пара. Даже есть исследования в этимологии: какая жертва под какое преступление попадает.
Екатерина Забенько:
Что нужно в этой ситуации делать? Наверняка нужно прервать этот разговор, потому что воздействие неизбежно, я так понимаю. Если с тобой начинает профессионально общаться человек, который этому учился, понимает что-то в этом, то ты по-любому попадешься.
Надежда Цыркун:
Или не попадешься. Первое, что происходит, – это стресс. А в стрессе три реакции: бей, беги, замри. Вас вводят в ступор. Поэтому можно представить, будто компьютер завис. Наш мозг, как компьютер, завис. И в этот момент растерянности вам что-то и внушают: ДТП, банк, ребенок – все что угодно. И человек тогда западает и может вестись, поэтому звонок – номер отключите. Вам не понравился номер, вы не знаете, кто это, – отключите.
Екатерина Забенько:
Алексей Владимирович, давайте сразу подхватим эту тему, что не понравился номер. Если большинство людей раньше привыкли, что нужно реагировать, если номер из-за границы, то сегодня уже мошенники переключились и звонят с белорусских номеров. Как действовать в этой ситуации?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Когда эта проблема появилась в глобальном масштабе в Республике Беларусь, в частности в Минске, это вторая половина 2020 года, как правило, все звонки шли с иностранных номеров. Первые мероприятия профилактического характера, которые мы проводили… Среди ряда рекомендаций, которые мы назвали, первое – это, конечно, обращать внимание на абонентский номер, с которого поступает звонок, а дальше не передавать реквизиты, не сообщать информацию, не продолжать этот разговор. Первое, что врезалось в память, – это номер. Граждане видят, что иностранный номер, – сразу снизился уровень виктимности от потенциальной жертвы преступления.
Екатерина Забенько:
Мошенники очень гибкие. Они моментально перестраиваются, если что-то пошло не так.
Алексей Новаш:
Да, все правильно вы говорите. В такой ситуации терять большой и достаточно легкий заработок мошенники не хотели. Им нужно было каким-то образом дальше вводить жертву в заблуждение и использовать какие-то номера, которые не будут вызывать это опасение. Что нужно? Нужно, чтобы был белорусский номер. Сейчас актуальность получил такой вид киберпреступления, как несанкционированный доступ к аккаунтам различных мессенджеров. В большей степени это касается мессенджера Viber. Владельцу аккаунта направляется какая-то ссылка. И при поступлении каких-то ссылок из-за недостаточной цифровой грамотности мы можем просто машинально на них заходить, открывать, что-то посмотреть из-за любопытства. А она настроена таким образом, что при переходе по этой ссылке мы предоставляем удаленный доступ к своему аккаунту другому человеку. Фактически мошенник завладевает вашим номером абонентским, который зарегистрирован в Беларуси, и может использовать в своих противоправных целях. И жертве может поступить звонок с абонентского номера, который зарегистрирован на вас.
Екатерина Забенько:
Мы срываемся, получается. То есть нужно максимально не реагировать абсолютно на все: на звонки с незнакомых номеров, на ссылки какие-то в интернете, в социальных сетях. Я думаю, что та информация, которая должна дойти до человека, дойдет через другие источники. Через те же сообщения, если действительно кому-то нужно серьезно дозвониться. Расскажите, пожалуйста, как работает эта схема? С чего начинается звонок, как это работает?
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Звонок, как правило, поступает на городской абонентский номер. При поднятии слышен голос. Как правило, это исковерканный женский голос. После того как потерпевший услышал этот голос, возможно, она называет имя родного человека. После этого включается в разговор якобы правоохранительный сотрудник. Возможно, это будет сотрудник милиции. Даже были случаи, когда представлялись адвокатами. Жертве рассказывают, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором пострадали другие люди, которые находятся в медицинском учреждении. Чтобы была оказана квалифицированная медицинская помощь, потерпевшему необходимы деньги, а также для того, чтобы не возбуждалось уголовное дело.
Екатерина Забенько:
Я так понимаю, что этот голос звучит достаточно авторитетно, официально.
Алексей Машкин:
Вероятнее всего, это какая-то запись, которая сразу же при поступлении звонка, когда человек снимает, то слышит этот голос.
Екатерина Забенько:
То есть смутить еще должно то, что вам не отвечают, что идет сплошной монолог?
Алексей Машкин:
Да, монолог продолжительностью в 10-15 секунд. Потерпевший пытается разобрать речь, узнать, что ему говорят, может быть, даже на подсознательном уровне он понимает, услышав отголоски какого-то близкого для себя человека, называет его имя. Мошенник, услышав, что есть оппонент, говорит: да, ваша дочь попала в ДТП. Соответственно, дальше уже начинается разговор с профессиональным психологом.
Карту заблокировали, родственник попал в ДТП, надо срочно перейти по ссылке. Как обманывают киберпреступники? Подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!