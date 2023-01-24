Мошенники – профессиональные психологи? Ответили эксперты

Вы выиграли приз, ваша карта заблокирована, родственник попал в беду. На что еще способны телефонные мошенники, чтобы забрать деньги, и почему пострадавшие так легко расстаются с накоплениями, а то и вовсе берут кредит, чтобы решить проблему и спасти родственника? В программе «Большой город» на СТВ разобрались, почему так происходит и как не стать жертвой развода по телефону. Екатерина Забенько, СТВ:

Надежда Александровна, как вы считаете, те самые люди, которые на телефоне держат потенциальных жертв на крючке, – это профессиональные психологи? Как им удается так глубоко завладеть сознанием человека, чтобы он расстался с большими суммами?

Надежда Цыркун, доцент, кандидат психологических наук:

Конечно, это профессиональный подход со строгим алгоритмом, чтобы определить, какой тип жертвы перед тобой. Речь идет не только о деньгах. Какие бы суммы ни были, многие мошенники соревнуются в уме. Они уже получают огромное удовольствие, как только человек повелся. И надо понимать, что любой преступник и жертва – это пара. Даже есть исследования в этимологии: какая жертва под какое преступление попадает.

Екатерина Забенько:

Что нужно в этой ситуации делать? Наверняка нужно прервать этот разговор, потому что воздействие неизбежно, я так понимаю. Если с тобой начинает профессионально общаться человек, который этому учился, понимает что-то в этом, то ты по-любому попадешься. Надежда Цыркун:

Или не попадешься. Первое, что происходит, – это стресс. А в стрессе три реакции: бей, беги, замри. Вас вводят в ступор. Поэтому можно представить, будто компьютер завис. Наш мозг, как компьютер, завис. И в этот момент растерянности вам что-то и внушают: ДТП, банк, ребенок – все что угодно. И человек тогда западает и может вестись, поэтому звонок – номер отключите. Вам не понравился номер, вы не знаете, кто это, – отключите. Екатерина Забенько:

Алексей Владимирович, давайте сразу подхватим эту тему, что не понравился номер. Если большинство людей раньше привыкли, что нужно реагировать, если номер из-за границы, то сегодня уже мошенники переключились и звонят с белорусских номеров. Как действовать в этой ситуации?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Когда эта проблема появилась в глобальном масштабе в Республике Беларусь, в частности в Минске, это вторая половина 2020 года, как правило, все звонки шли с иностранных номеров. Первые мероприятия профилактического характера, которые мы проводили… Среди ряда рекомендаций, которые мы назвали, первое – это, конечно, обращать внимание на абонентский номер, с которого поступает звонок, а дальше не передавать реквизиты, не сообщать информацию, не продолжать этот разговор. Первое, что врезалось в память, – это номер. Граждане видят, что иностранный номер, – сразу снизился уровень виктимности от потенциальной жертвы преступления. Екатерина Забенько:

Мошенники очень гибкие. Они моментально перестраиваются, если что-то пошло не так.

Алексей Новаш:

Да, все правильно вы говорите. В такой ситуации терять большой и достаточно легкий заработок мошенники не хотели. Им нужно было каким-то образом дальше вводить жертву в заблуждение и использовать какие-то номера, которые не будут вызывать это опасение. Что нужно? Нужно, чтобы был белорусский номер. Сейчас актуальность получил такой вид киберпреступления, как несанкционированный доступ к аккаунтам различных мессенджеров. В большей степени это касается мессенджера Viber. Владельцу аккаунта направляется какая-то ссылка. И при поступлении каких-то ссылок из-за недостаточной цифровой грамотности мы можем просто машинально на них заходить, открывать, что-то посмотреть из-за любопытства. А она настроена таким образом, что при переходе по этой ссылке мы предоставляем удаленный доступ к своему аккаунту другому человеку. Фактически мошенник завладевает вашим номером абонентским, который зарегистрирован в Беларуси, и может использовать в своих противоправных целях. И жертве может поступить звонок с абонентского номера, который зарегистрирован на вас. Екатерина Забенько:

Мы срываемся, получается. То есть нужно максимально не реагировать абсолютно на все: на звонки с незнакомых номеров, на ссылки какие-то в интернете, в социальных сетях. Я думаю, что та информация, которая должна дойти до человека, дойдет через другие источники. Через те же сообщения, если действительно кому-то нужно серьезно дозвониться. Расскажите, пожалуйста, как работает эта схема? С чего начинается звонок, как это работает?