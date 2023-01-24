Студенты БГПУ в 58-й раз отправятся в «Звёздный поход» по местам боевой славы

Новости Беларуси. Традиция, которая объединяет поколения и народы. Студенты педагогического университета отправляются в «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный митинг в честь старта проекта состоялся сегодня, 24 января, у памятника учащимся и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 10 отрядов, а это более 200 студентов и педагогов, посетят десяток районов Беларуси. К слову, команды интернациональные. Вместе с нашими ребятами в поход отправятся студенты из Казахстана, Узбекистана и России. В программе – встречи с ветеранами, возложение цветов к братским могилам. В школах участники звездного легиона встретятся со старшеклассниками, проведут мастер-классы и тренинги, концерты.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета:

Чтобы сохранить традиции наших звездных походов, мы в 2015 году на 70-летие Великой Победы в основании памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы войны, заложили капсулу с посланием нашим потомкам. Там, в этой артиллерийской гильзе, хранится призыв беречь мир к нашим потомкам – участникам юбилейного «Звездного похода» 2045 года.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Очень хорошая традиция и тенденция, когда ребята, например, как здесь, из Узбекистана, Казахстана, как правило, определяют те мемориалы, где есть воины, погибшие именно казахи, узбеки. Они готовят к этому моменту мероприятие, то есть трогает обычно за душу как одну, так и другую сторону. И работает на сплочение нашей молодежи.