«Я очень рад тому, что начал именно с производства». Алексей Богданов о детстве и карьере

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Предлагаем вам белорусское молоко. Это ваша любимая марка, я подсмотрела в Facebook.

«Аграрная отрасль выдает очень хороший товар, который не стыдно рекламировать» Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Действительно, я очень люблю молочные продукты, но, честно говоря, рекламирую в Facebook разные торговые марки, потому что белорусская продукция – молочная, мясная – и в принципе вся аграрная отрасль выдает очень хороший товар, который не стыдно рекламировать и любому человеку употреблять безопасно. Ольга Коршун:

Вообще, мы хотели подшутить над вами. У вас очень хорошее чувство юмора, я это тоже заметила в Facebook. Это чувство юмора помогает в работе? Алексей Богданов:

Безусловно. Без юмора вообще очень сложно жить.

Ольга Коршун:

Еще раз объясню для зрителя, почему мы выбрали молоко. Алексей Игоревич отвечает за экспорт молочных продуктов. Алексей Богданов:

И не только. За всю сельхозпродукцию, которая производится в Беларуси.

Алексей Богданов родился в Минске, изучал педагогику, юриспруденцию и международные отношения. Магистр экономических наук. В сельском хозяйстве – около 15 лет, за это время занимал разные должности. В данный момент – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Курирует экспорт и импортозамещение, а также отвечает за переработку сельхозпродукции, обеспечение внутреннего рынка и международные связи. Профессионально занимается каратэ, мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы. Ольга Коршун:

Беларусь – лидер по производству и экспорту молочных продуктов. Алексей Богданов:

Корректнее сказать, что Беларусь входит в топ-5 стран, один из лидеров по экспорту молочной продукции. Мы занимаем третью строчку мирового рейтинга по экспорту сливочного масла, четвертую – по сырам и творогу и пятую – по сухому обезжиренному молоку.

Ольга Коршун:

Это важно акцентировать, потому что я всегда делюсь впечатлениями со своими близкими о предстоящих интервью и о тех, которые прошли. Мало кто из моего окружения знал, что Беларусь – один из мировых лидеров по экспорту именно молочных продуктов. Я хочу немножко поговорить о вашем образовании. Вот что меня удивило. Вы закончили несколько вузов, у вас два высших образования, но они не связаны напрямую с сельским хозяйством. Вы не закончили БАТУ, Горецкую академию. Вы изучали юриспруденцию и педагогику, как вас занесло в сельское хозяйство? Вы по распределению или сами устроились на работу в агрокомбинат «Дзержинский»? Это было первое место работы.

О карьере Алексей Богданов:

В аграрном секторе это было первое место работы. Но как это получилось? Оно шло к этому всю жизнь. Моя мама работала в «Белгипроагропищепром» – это институт, который в Советском Союзе занимался проектированием молочно-товарных ферм, свинокомплексов, и она была связана с сельским хозяйством. Как оказалось позже, папа моей супруги в бытность, работая в Советском Союзе в Латвии, Риге, он работал в Министерстве сельского хозяйства в главке экономики. Был экономистом, тоже работая в аграрном направлении. Каким-то образом жизнь через знакомых, друзей занесла на «Дзержинский» агрокомбинат, и сразу получилось окунуться в бурную деятельность, потому что на то время это был большой холдинг, который занимался модернизацией, переоборудованием, он и сейчас продолжает. Тогда была очень бурная деятельность, необходимо было закупать товар, продавать. Мы тогда не экспортировали. Ноль килограммов экспортировалось птицы из этого предприятия на внешний рынок, приходилось с нуля развивать экспорт белорусской птицы производства агрокомбината «Дзержинский» в другие страны и пропахать весь российский рынок, добиться того, что нас теперь действительно хорошо знают – не только мясо птицы, но и по другим товарам. Это моя альма-матер, я очень люблю это предприятие, дорожу тем, с кем удалось там работать вместе.

Ольга Коршун:

Вы коренной минчанин, правильно? Алексей Богданов:

Да. Ольга Коршун:

О сельском хозяйстве знали отдаленно, грубо говоря, в теории. Когда вы в первый раз увидели корову? О детстве Алексей Богданов:

Каждое лето родители отвозили меня в городской поселок Крупки, это Минская область, тогда была еще деревня. У соседей, у бабушки были и куры, и свиньи, и коровы. И мы все с детских лет были маленькими сельхозниками. И пасли их, и сено заготавливали, и кормили коров, свиней и кур. Вообще, современный мировой тренд, что человек, в связи с изменением нашей жизни, технологий – американский, европейский опыт говорит, что человек за свою жизнь меняет до пяти профессий. Не направлений внутри одной специальности, а до пяти профессий. Надо только иметь желание и способность постоянно учиться. Ольга Коршун:

То есть не обязательно знать, ручками потрогать то, что продаешь?

Алексей Богданов:

Ты в процессе должен этому научиться. Обязательно надо знать это все. Я очень рад тому, что начал именно с производства, занимая должность заместителя генерального директора по торговле и переработке и управляя убойным цехом, колбасным, продажами внутри страны и на экспорт на «Дзержинском» агрокомбинате, удалось все это через руки пропустить. И теперь, будучи чиновником, работая в государственной системе, ты многое понимаешь с точки зрения практики. Это очень важно. Ольга Коршун:

В какую точку мира вы сейчас хотели бы отправиться? Алексей Богданов:

В Китай. Ольга Коршун:

Вы легко расстаетесь с деньгами? Алексей Богданов:

Да. Ольга Коршун:

Чего вы никогда не простите?