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На границе с Польшей обнаружен лежащий без сознания на земле мигрант. Его доставили в реанимацию

24 сентября 2021 07:41
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Новости Беларуси. И вновь обращаем внимание на западные рубежи Беларуси. Следственный комитет сообщает: еще один пострадавший мигрант обнаружен на белорусско-польской границе: возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На границе с Польшей обнаружен лежащий без сознания на земле мигрант. Его доставили в реанимацию-1

25-летний гражданин Египта лежал на земле без сознания и был доставлен в реанимацию.  

На границе с Польшей обнаружен лежащий без сознания на земле мигрант. Его доставили в реанимацию-4

Придя в себя, мужчина рассказал следователю о том, что на территории Польши его вместе с друзьями задержали люди в форме и насильственно выдворили на территорию Беларуси.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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