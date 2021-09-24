На границе с Польшей обнаружен лежащий без сознания на земле мигрант. Его доставили в реанимацию

Новости Беларуси. И вновь обращаем внимание на западные рубежи Беларуси. Следственный комитет сообщает: еще один пострадавший мигрант обнаружен на белорусско-польской границе: возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летний гражданин Египта лежал на земле без сознания и был доставлен в реанимацию.