На границе с Польшей обнаружен лежащий без сознания на земле мигрант. Его доставили в реанимацию

Новости Беларуси. И вновь обращаем внимание на западные рубежи Беларуси. Следственный комитет сообщает: еще один пострадавший мигрант обнаружен на белорусско-польской границе: возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И вновь обращаем внимание на западные рубежи Беларуси. Следственный комитет сообщает: еще один пострадавший мигрант обнаружен на белорусско-польской границе: возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25-летний гражданин Египта лежал на земле без сознания и был доставлен в реанимацию.
Придя в себя, мужчина рассказал следователю о том, что на территории Польши его вместе с друзьями задержали люди в форме и насильственно выдворили на территорию Беларуси.