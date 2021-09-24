За оборот наркотиков грозит срок до 25 лет. Как понять, что ваш ребёнок связался с наркодилером?

Адреналин, жажда легких денег или просто развлечение? В наше время вопрос, почему школьники губят свои судьбы, посвящая жизнь преступному миру, открытый. Одно известно точно: согласно неутешительной статистике, в Беларуси количество так называемых закладчиков в лице подростков увеличилось вдвое.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В Минске наблюдается тенденция по увеличению количества совершаемых преступлений подростками, в том числе и увеличение количества лиц, их совершивших. Наиболее уязвимая категория граждан – несовершеннолетние, которые попадают под совершение преступлений, влияние наркодилеров – учащиеся средних учебных заведений. Преступники находят своих жертв в интернете. Социальные сети – идеальная платформа для вербовки доверчивого подростка.

Александр Сазонов:

Проводится маленький инструктаж, задаются вопросы о том, где находится это лицо, в каком городе, сколько ему лет. Так называемый куратор устанавливает связь с этим лицом, которое хочет заработать денежные средства, и в процессе переписки происходит вербовка в качестве закладчика.

Одна из главных причин, почему дети начинают карьеру с преступной деятельности, – стремление быть самостоятельными и независимыми от родителей. Подогревают интерес подростков к незаконному виду заработка также грезы о красивой жизни, которую школьники видят в интернете. Дорогие машины, одежда, смартфоны, да еще и в юношеском возрасте – чем не предел мечтаний? Особенно, когда за минимальное количество действий тебе обещают огромные суммы денег. Причина номер два – тяжелые жизненные обстоятельства. Нередко уже совершеннолетние идут на сделку с дьяволом из-за долговых обязательств.

Александр Сазонов:

Один из случаев хотел привести в качестве примера, когда несовершеннолетняя девушка вступила в переписку, ей был выдан так называемый мастер-клад (на языке закладчиков). После совершения действий она получила свою первую зарплату в районе 100 долларов. Заниматься преступлением ее подтолкнул тот факт, что у ее подружки был день рождения и необходимо было сделать подарок. После того как она совершила это преступление, написала куратору, что больше не намерена заниматься этой деятельностью, мне это не интересно. Но куратор настойчиво просил: выйди на связь, давай попробуем еще, у тебя это все хорошо получалось. Она «подтянула» к себе подругу, пообещав ей мороженое или пиццу за то, что она постоит, посмотрит, чтобы за ней никто не наблюдал, в том числе обезопасить себя.

А ведь самое страшное в том, что для ребенка жизнь закладчика – это просто игра, в которой он чувствует себя главным героем. Адреналин туманит сознание, заставляя забыть об ответственности, которая грозит за подобные преступления. Александр Сазонов:

В Республике Беларусь уголовная ответственность наступает с 14 лет. За незаконный оборот наркотиков срок наказания предусмотрен до 25 лет. Грозит тем лицам, которые сбыли наркотические средства и психотропные вещества, и наступила смерть в следствие потребления этих наркотиков. Так как же школьнику не стать пешкой в совсем недетских играх?