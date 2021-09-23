Сейчас модно отказываться от молока и мяса. Что же тогда будет с белорусским продовольствием?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Такие опасения действительно есть. Кроме того, технологии развиваются, и мы сегодня видим, что во многих ресторанах быстрого питания значительная доля тех же мясных котлет производится из мяса растительного происхождения – водорослей и так далее. Технологии это позволяют делать. Более того, пытаются искусственно выращивать мясо в лаборатории. Конечно. Этот тренд будет расти, мы это прекрасно понимаем и видим. Даже сегодня, заходя в магазин, вы видите молоко, которое не молоко. Для себя, как Министерство сельского хозяйства, мы это озвучиваем и ориентируем наших товаропроизводителей, как политику, то, что за эти годы, у нас еще есть время до того, как действительно обострится конкуренция. Мы должны для себя понять, кто мы есть и позиционировать себя в мире, что белорусские продукты питания – это действительно натуральный и качественный продукт, за который нужно будет платить хорошие деньги.

Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем – подробнее здесь.