«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране. 26 декабря гостей встречали сразу по множеству адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодный благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. По традиции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприниматели посещают интернаты, опекунские и приемные семьи, больницы. Дарят подарки детям, а взрослым помогают решать имеющиеся проблемы. О том, как светятся радостью глаза ребенка, в материале корреспондента Камиллы Шах.

О том, что ее ребенок сможет так беззаботно бегать вокруг елки, Екатерина когда-то и думать не могла. Сын был скован ДЦП с рождения. Волшебники – в сказке, а в жизни – врачи Республиканского центра для детей-инвалидов. Поставили на ноги в прямом смысле слова.

Екатерина Носаль:

Полный комплекс процедур: логопед, психолог, физкультура, ванны, массаж – то есть широчайший спектр. Мы, в общем, нашли здесь и поддержку, и помощь.

Благодаря работе центра только в 2018 году еще 11 ребят встали в общий хоровод. Более того, именно здесь многие научились петь и танцевать. Так и встречали долгожданного гостя.

Раз, два, три – елочка, гори!

В рамках акции «Наши дети» новогодний дресс-код примерила на себя министр труда и соцзащиты. Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов И, как полагается сказочному персонажу, пришла к ребятам не с пустыми руками. В дар центру переданы развивающие игры и наборы для творчества.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Я всем нашим детям хочу пожелать, конечно же, чтобы мечты у них сбывались. А у них такой загашник вот этих сказочных ожиданий от этого красивого праздника! Конечно же, чтобы они все воспитывались в полных счастливых семьях.

А вот спикер Совета Республики Михаил Мясникович в рамках акции посетил 26 декабря Минский колледж электроники. Почти полсотни выпускников – лауреаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. На общий результат работают вместе учащиеся, преподаватели и государство, которое помогает созданием материальной базы.

Теперь в новой лаборатории из мельчайших микросхем конструируют и программируют роботов для производства. Так что в реальной жизни таких новичков IT-технологиями уже не удивить. Они сами намерены покорять мир разработками.

Антон Коротышевский и Марина Бич создали приложение по ремонту автомобиля с дополнительной реальностью. Скачиваешь, синхронизируешь – и поломка как на ладони. Не сразу понимаешь, что ребятам иногда приходится переходить на язык жестов.

На базе колледжа размещается Центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями. Они наравне со всеми получают образование.

Антон Коротышевский, учащийся 2 курса Минского государственного колледжа электроники:

В этом году я участвовал в WorldSkills Беларусь-2018 в команде, с которой выиграл золото по веб-дизайну и разработке. В 2019 мои планы – добиться лучших результатов в программировании, создании приложений.

Так приятно делится общими победами за чашкой чая под Новый год. Неслучайно в 2018-ом учебное заведение получило статус «колледжа мира». Неслучайно у учащихся десятки наград с олимпиад и конкурсов. Здесь просто считают, что гений скрыт в каждом ребенке, главное – раскрыть его и окружить заботой.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Они достаточно серьезно окружены вниманием педагогов, которые дают им не только новые знания, которые потребуются на производстве, но и помогают определиться в жизни.

А это уже «SOS-Детская деревня Марьина Горка». Вопреки тревожному названию, здесь царит любовь. Дети, некогда чужие, стали «нашими» и воспитываются в семьях. Их сегодня поздравляло Министерство информации, которое курирует деревню уже пять лет.

Кроме фруктово-шоколадных корзин малышам вручили все необходимое для школы: книги, тетради, наборы для творчества.

Я очень долго ждала Нового года. Я очень хотела его, потому что здесь будет много моих друзей. Все они приедут, а я их очень долго ждала.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Пожелание основное – радостного, светлого Нового года, рождественских праздников. И обязательно – красивой, светлой дороги в дальнейшем.