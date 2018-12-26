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В ЕАЭС вступили в силу новые требования к маркировке продуктов с ГМО

26 декабря 2018 16:54
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Новости Беларуси. В странах Евразийского экономического союза с 26 декабря дня вступили в силу требования к маркировке продуктов с применением ГМО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аббревиатура генномодифицированных продуктов теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке ЕАЭС, при этом соответствовать ему по форме и размеру. На адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено 12 месяцев. Решение приняли заблаговременно. По условиям нового техрегламента надпись должна быть максимально узнаваема, читаема и заметна покупателям.

Больше новостей экономики за 26 декабря здесь.

# ЕАЭС # общество

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