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ХК «Динамо-Шинник» уступили «Тайфуну» из Владивостока в матче МХЛ

04 марта 2026 14:04
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» неудачно провел второй дальневосточный матч в МХЛ. Белорусы в серии буллитов уступили «Тайфуну» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно горячо на льду было в стартовом периоде. Соперники по 2 раза огорчили друг друга. Во второй трети хозяева вышли вперед. В третьей 20-минутке Волочко вновь сравнял шансы коллективов. Овертайм сильнейшего не выявил. Штрафные броски точнее исполнили россияне – 4:3.

Подопечные Евгения Летова остались на 7-м месте в таблице. Следующая остановка – Сахалин и местные «акулы». 

# Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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