ХК «Динамо-Шинник» уступили «Тайфуну» из Владивостока в матче МХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» неудачно провел второй дальневосточный матч в МХЛ. Белорусы в серии буллитов уступили «Тайфуну» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно горячо на льду было в стартовом периоде. Соперники по 2 раза огорчили друг друга. Во второй трети хозяева вышли вперед. В третьей 20-минутке Волочко вновь сравнял шансы коллективов. Овертайм сильнейшего не выявил. Штрафные броски точнее исполнили россияне – 4:3.

Подопечные Евгения Летова остались на 7-м месте в таблице. Следующая остановка – Сахалин и местные «акулы».