В Борисовской центральной районной больнице после ремонта открылось пульмонологическое отделение

Так, после масштабного ремонта открылось пульмонологическое отделение Борисовской больницы № 2. Это новый этап в медицинском обслуживании населения. Создан комфорт как для пациентов, так и для медиков. Закуплена мебель, также обновлено оснащение.

Качество и доступность медицины – национальный приоритет. В Минской области активно модернизируют уже действующие учреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пульмонология Борисовской больницы № 2 изменилась до неузнаваемости. Отделение открылось после масштабного ремонта. Сейчас здесь просторно и светло. Закуплена новая мебель, отремонтированы вспомогательные помещения и санузлы.

Елена Муравлева, заведующая пульмонологическим отделением больницы № 2 Борисовской ЦРБ:

За то время, которое мы здесь находимся, конечно, уже требовался ремонт. Потому что находился в неприглядном виде. Лечение в более комфортабельных условиях предполагает быстрое выздоровление.

Ко всем палатам подведен кислород. Здесь это жизненная необходимость. Появился новый ингаляторий. Работает бронхоскопический кабинет. Обновленное оснащение помогло расширить спектр услуг медперсонала. Анастасия Никитина уже два года работает врачом-пульмонологом. И после ремонта трудиться стало намного комфортнее.