Как проходит внезапная проверка боеготовности в Беларуси? На очереди – 8-я бригада РХБЗ

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз инспектируют 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты. Госсекретариат Совбеза контролирует порядок содержания военной техники и фактические запасы имущества. Комиссия оценивает не только состояние техники и реальные запасы имущества, но и способность личного состава действовать без промедления – в условиях полной неизвестности. Насколько оперативно подразделение включилось в выполнение задач после получения секретного распоряжения? Даниил Дроботов продолжит тему.

Внезапность – главный фактор этого милитари-экзамена. По распоряжению Главнокомандующего офицерам бригады РХБ-защиты вручили конверт под грифом «секретно». С этого момента подразделение перешло в режим выполнения учебно-боевых задач. В первую очередь проверяют состояние автопарка и укомплектованность складов. Всего с хранения снимают 12 единиц, при этом конкретные образцы для проверки представители Совбеза выбирают прямо на месте.

Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Особое внимание мы уделяем сегодня подготовке офицеров, особенно младшего звена. Офицеры, которые окончили Военную академию, конечно, показывают достойные знания тактико-технических характеристик своей техники и способность управлять личным составом. Есть определенные вопросы к офицерам, которые призваны по призыву, но командование об этом знает, проводится системная работа по обучению этих молодых офицеров. Автопарк 8-й бригады уникален. Здесь сосредоточены машины, способные работать в самых сложных условиях техногенных и радиационных угроз. Многие образцы оснащены защищенными капсулами для безопасности личного состава.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Это одна из самых эффектных машин в арсенале бригады. ТДА-2К. Ее задача – буквально спрятать войска от противника. Всего за несколько минут установка способна создать непроницаемую дымовую завесу длиной в километр и шириной в 250 метров. Такая уникальная техника в Беларуси стоит на вооружении только здесь, в восьмой бригаде.