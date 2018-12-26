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Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов

26 декабря 2018 10:57
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Новости Беларуси. Когда главный подарок – внимание взрослых. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 декабря гостей встречали в Республиканском центре для детей-инвалидов. 

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-1

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-3

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-5

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-7

Новый для себя образ примерила министр труда и соцзащиты. И, как полагается сказочному персонажу, она пришла к ребятам не с пустыми руками. В дар центру были переданы развивающие игры и наборы для творчества, а детям – сладости.

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-10

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Этому центру уже 18 лет. Он был создан в 2000 году. Ежегодно более тысячи деток проходят здесь комплексную медико-социальную реабилитацию. И не просто реабилитацию – мы действительно помогаем очень многим деткам. За этот год десяти деткам была снята инвалидность. Это действительно большой результат, это действительно большая победа. Это большой подарок нам, непосредственно тем, кто занимается с этими детками, к Новому году.

В 2018 году акция «Наши дети» охватит около 15 тысяч воспитанников детских домов, социальных приютов, малышей из приемных и опекунских семей. Самым ярким ее моментом станет Главная елка страны. На праздник во Дворце Республики приглашения получили более 2 тысяч маленьких белорусов.

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-13

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов-15

# Новый год # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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