«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки

Новости Беларуси. Новый символ появился у Комаровского рынка. Это скульптура коровы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важно, что автор работы выполнил животное в стилистике других бронзовых обитателей этого места, сделав ее максимально реалистичной.

Рога скульптор декорировал венком из полевых цветов, что подчеркивает давнюю традицию – раньше хозяева также украшали своих любимиц на праздник Троицы.

Кстати, конкурс на лучшую бронзовую скульптуру коровы провели еще несколько лет назад, и победила тогда работа Николая Байрачного. Минчане скульптуру оценили и активно фотографировались вместе с бронзовым животным.

Красивая девочка в веночке. Худоватая правда очень, как-то не белорусская немножечко. Ну, ничего. По-моему, очень красивое дополнение к композиции.

Учитывая, что мы находимся на Комаровском рынке, где продают сельскохозяйственную продукцию, я думаю, это как раз в тему.

Приятная. В венке вообще красавица.