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«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки

26 декабря 2018 19:20
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Новости Беларуси. Новый символ появился у Комаровского рынка. Это скульптура коровы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-1

Важно, что автор работы выполнил животное в стилистике других бронзовых обитателей этого места, сделав ее максимально реалистичной.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-4

Рога скульптор декорировал венком из полевых цветов, что подчеркивает давнюю традицию – раньше хозяева также украшали своих любимиц на праздник Троицы.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-7

Кстати, конкурс на лучшую бронзовую скульптуру коровы провели еще несколько лет назад, и победила тогда работа Николая Байрачного. Минчане скульптуру оценили и активно фотографировались вместе с бронзовым животным.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-10

Красивая девочка в веночке. Худоватая правда очень, как-то не белорусская немножечко. Ну, ничего. По-моему, очень красивое дополнение к композиции.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-13

Учитывая, что мы находимся на Комаровском рынке, где продают сельскохозяйственную продукцию, я думаю, это как раз в тему.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-16

Приятная. В венке вообще красавица.

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки-19

Шикарная коровка. Я думаю, что и детям, и взрослым она очень-очень понравится.

# Скульптура в Минске # общество # Фотофакт

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