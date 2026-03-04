24 ребенка и своя оранжерея: как многодетная семья из Клецка готовит тысячи тюльпанов к 8 Марта

Беларусь готовится к 8 Марта. Сейчас горячий сезон для тех, кто выращивает и продает цветы. Самые популярные – тюльпаны, символ весны и женского праздника. Пока одни выбирают букеты для своих дам, другие – круглосуточно следят за тем, чтобы каждый бутон раскрылся точно к празднику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какой урожай цветов получила многодетная семья из Клецка, расскажет Анна Куртасова. Почти 40 лет Валентина и Вячеслав Славинские идут по жизни рука об руку. Свое главное счастье нашли в детях – родили и воспитали пять родных дочек, а также стали приемными родителями еще для 19 ребят. Уже подрастают 14 внуков.

Валентина Славинская, многодетная мама:

В 2007 году мы приняли такое решение, посоветовались с мужем, что наш дом может вместить еще и приемных детей. На то время мы думали только об одном ребенке приемном. Решили, что наш дом не слишком полный. И так у нас начали появляться остальные дети. Мы старались, чтобы дети были вместе, главное, чтобы они дружны были. Для многодетной мамы супруг Вячеслав и дети – надежная опора. В семье делают все сообща: в каждом деле советуются друг с другом.

Анна Куртасова, корреспондент:

Многодетная мама все успевает. Вместе с домашними хлопотами успешно занимаемся бизнесом. Вдохновение нашла в выращивании цветов. Рядом с домом настоящая оранжерея. Здесь весна наступает точно по расписанию. В теплице 12 сортов тюльпанов. В этом сезоне посадили почти 6 тысяч луковиц. Сейчас идет сбор урожая цветов.