В Польше заявили о желании обладать ядерным оружием

Польша не оставляет надежду заполучить собственное атомное оружие. В этой связи Варшава приняла предложение президента Франции по расширению ядерного сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о возможном размещении на польских авиабазах истребителей, способных нести атомные боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, страна чувствовала бы себя значительно безопаснее, располагая собственным ядерным арсеналом. Туск подчеркнул, что Польша не намерена ограничиваться наращиванием обычных вооружений и будет добиваться дополнительных гарантий защиты, ссылаясь на необоснованные риски со стороны восточного направления.