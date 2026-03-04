В Польше заявили о желании обладать ядерным оружием

Польша не оставляет надежду заполучить собственное атомное оружие. В этой связи Варшава приняла предложение президента Франции по расширению ядерного сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о возможном размещении на польских авиабазах истребителей, способных нести атомные боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, страна чувствовала бы себя значительно безопаснее, располагая собственным ядерным арсеналом. Туск подчеркнул, что Польша не намерена ограничиваться наращиванием обычных вооружений и будет добиваться дополнительных гарантий защиты, ссылаясь на необоснованные риски со стороны восточного направления.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Польша крайне серьезно относится к вопросу ядерной безопасности. Как вы знаете, мы вкладываем значительные средства в будущие атомные электростанции, и Польша не захочет оставаться пассивной в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, включая Францию, которая выдвинула это конкретное предложение, и по мере наращивания наших возможностей мы будем стремиться подготовить Польшу к самостоятельным действиям в этом вопросе в будущем.
Ранее Туск сообщил о переговорах с Францией после инициативы президента Эммануэля Макрона временно разместить в странах-союзниках истребители, способные нести ядерное оружие. Варшава дала понять, что рассматривает различные варианты укрепления собственной безопасности, включая перспективу обладания ядерным потенциалом. Такие заявления звучат на фоне усиливающихся в Европе сомнений в том, что США в случае критической ситуации будут готовы в полной мере гарантировать защиту континента.