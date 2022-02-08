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Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

08 февраля 2022 16:49
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Новости Беларуси. Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси-1

Спикер верхней палаты парламента поблагодарила дипломата за работу. В это непростое время стороны поддерживают друг друга на международной арене и продолжают активно взаимодействовать. Между лидерами стран складываются великолепные отношения. И визит президента Кубы, который состоялся в октябре 2019-го, придал еще один определенный импульс сотрудничеству.  

Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси-4

В 2021 году вырос взаимный товарооборот. Но на достигнутом стороны не намерены останавливаться. Особое внимание уделят экономике, укреплению торговых связей и возможности инвестиций. Еще один аспект взаимодействия – по линии здравоохранения и производство вакцин от COVID-19.  

# Беларусь-Куба # общество # Наталья Кочанова # Хуан Вальдес Фигероа # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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