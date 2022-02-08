Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Куба готовы к сотрудничеству по всем направлениям. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента поблагодарила дипломата за работу. В это непростое время стороны поддерживают друг друга на международной арене и продолжают активно взаимодействовать. Между лидерами стран складываются великолепные отношения. И визит президента Кубы, который состоялся в октябре 2019-го, придал еще один определенный импульс сотрудничеству.