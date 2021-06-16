«Я некрасивая». Как часто женщины обращаются к психологу с этой проблемой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вопрос к нашему гостю, психотерапевту. Как часто обращаются женщины с такой проблемой – я некрасивая? Действительно ли это проблема? Может быть, они это все придумали себе?

Валерий Гринь, врач-психотерапевт 3-го наркологического отделения Городского клинического наркологического диспансера:

Я бы взглянул на это несколько с другой стороны. Возможно, здесь во мне говорит не только профессионал, но и мужчина. Я считаю, что на самом деле немного женщин считают себя некрасивыми, это скорее внутреннее состояние души.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть если что-то не так в глубине души, девушка находится в каком-то плохом психоэмоциональном состоянии, тогда она некрасивая. Если у нее внутри все хорошо, проблем внешности нет? Валерий Гринь:

Женщины знают, что у них есть какое-то там несовершенство, недостаток. Может быть, субъективная точка зрения. Если женщина себя считает уже тотально некрасивой, это, возможно, граничит с каким-то нервно-психическим расстройством. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Может, все тянется из детства? Принято считать, что папы должны захваливать своих девочек, чтобы они росли с ощущением какой-то своей исключительности. Что там происходит?

Валерий Гринь:

Я бы поддержал эту точку зрения, потому что выросшая женщина, скорее всего, испытывает горечь отвержения, ее не поддержали в родительской семье. Алена Родовская:

То есть брошены замечания, что у тебя волосы не причесаны, нос вырос. Валерий Гринь:

Критика, внушение вины, то есть какие-то сцены. Маленький ребенок не может справиться с опытом, когда он видит конфликты между родителями, он берет вину на себя.