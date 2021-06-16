«Это терапия 100 %». Как правильный макияж помогает поверить в себя?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Девочки, которые имеют отношение к сфере красоты, поясните, вы можете помочь избавиться от комплексов макияжем?

Татьяна Маковеева, визажист, бровист:

Да. Это терапия 100 %. Есть такое направление, как арт-терапия. Я думаю, есть мэйкап-терапия, потому что многие люди не позволяют себе быть красивыми, быть заметными, потому что им кто-то когда-то не сказал: «Ты красивая». И не сказал это так убедительно, чтобы она поверила. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Не сказали, а что делать сейчас? Татьяна Маковеева:

Не сказали, а моя задача в том, чтобы она увидела себя немножко по-новому. Даже если она приходит на смоки, чаще всего они говорят, чтобы были не очень темные, не очень черные. Но ты делаешь чуть больше, чем она ожидает. Она говорит: «Я красивая».

Алена Родовская:

А если приносят картинку из интернета, а ты понимаешь, что ей это не подойдет. Она говорит: «Я хочу смоки». Но видно, что это не надо делать. Татьяна Маковеева:

Я так и говорю, что не подойдет, потому что у тебя вот это и вот это. Алена Родовская:

А как получается переубедить? Тем более она же деньги платит. Татьяна Маковеева:

Она платит за компетентность.

Алена Родовская:

Компетентность – это понятно. Доверие, если она пришла во второй или третий раз. А если в первый раз пришла, то ее надо переубедить. В этот момент решается ее судьба. Убеди меня, что мне не идут смоки. Татьяна Маковеева:

Все зависит от строения лица и от эмоций, которые несет макияж. Есть 100 % определение «эмоциональный окрас макияжа». Если ты хочешь эффектный, говорящий, подавляющий рано утром, очень часто такие женщины с утра решают быть решительными. Если они хотят, чтобы их слушали, это всегда акцент на губы. Если они хотят, чтобы на них смотрели, то это акцент на глаза. Очень много игры в этом. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть визажисты тоже выполняют функцию психолога.