«Это терапия 100 %». Как правильный макияж помогает поверить в себя?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Девочки, которые имеют отношение к сфере красоты, поясните, вы можете помочь избавиться от комплексов макияжем?
Татьяна Маковеева, визажист, бровист:
Да. Это терапия 100 %. Есть такое направление, как арт-терапия. Я думаю, есть мэйкап-терапия, потому что многие люди не позволяют себе быть красивыми, быть заметными, потому что им кто-то когда-то не сказал: «Ты красивая». И не сказал это так убедительно, чтобы она поверила.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Не сказали, а что делать сейчас?
Татьяна Маковеева:
Не сказали, а моя задача в том, чтобы она увидела себя немножко по-новому. Даже если она приходит на смоки, чаще всего они говорят, чтобы были не очень темные, не очень черные. Но ты делаешь чуть больше, чем она ожидает. Она говорит: «Я красивая».
Алена Родовская:
А если приносят картинку из интернета, а ты понимаешь, что ей это не подойдет. Она говорит: «Я хочу смоки». Но видно, что это не надо делать.
Татьяна Маковеева:
Я так и говорю, что не подойдет, потому что у тебя вот это и вот это.
Алена Родовская:
А как получается переубедить? Тем более она же деньги платит.
Татьяна Маковеева:
Она платит за компетентность.
Алена Родовская:
Компетентность – это понятно. Доверие, если она пришла во второй или третий раз. А если в первый раз пришла, то ее надо переубедить. В этот момент решается ее судьба. Убеди меня, что мне не идут смоки.
Татьяна Маковеева:
Все зависит от строения лица и от эмоций, которые несет макияж. Есть 100 % определение «эмоциональный окрас макияжа». Если ты хочешь эффектный, говорящий, подавляющий рано утром, очень часто такие женщины с утра решают быть решительными. Если они хотят, чтобы их слушали, это всегда акцент на губы. Если они хотят, чтобы на них смотрели, то это акцент на глаза. Очень много игры в этом.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть визажисты тоже выполняют функцию психолога.
Татьяна Маковеева:
Абсолютно. Надо услышать, увидеть. Потому что как и в терапии: они никогда не приходят и не говорят: «У меня болит вот это». Они говорят: «Я хочу вот так. Не знаю, почему». Спрашиваешь, куда вы идете? Где это будет? Будет ли удобно? Многие люди с запросом на красные губы идут на фуршет. Я говорю: «Вы будете там кушать. Вы хотите кушать комфортно?» Она говорит, что да. Тогда это другой характер текстур и продуктов, которые наносятся. Поэтому это терапия 100 %. Да, можно изменить внешность. Вопрос: нужно ли это? Я все-таки за индивидуальность. Мы все любим необычных, живых людей.
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