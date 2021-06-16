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Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны

16 июня 2021 07:44
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Новости Беларуси. Глава государства продолжает рабочую поездку по регионам. 16 июня Президент в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны-1

Товарищ Президент Республики Беларусь, Вооруженные Силы занимаются в соответствии с планом подготовки. Участники заслушивания по вопросам территориальной обороны Могилевской области собраны. Министр обороны, генерал-лейтенант Хренин. Здравия желаю!

Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны-4

Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны-6

В центре внимания – территориальная оборона.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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