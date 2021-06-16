Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны

Новости Беларуси. Глава государства продолжает рабочую поездку по регионам. 16 июня Президент в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава государства продолжает рабочую поездку по регионам. 16 июня Президент в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Товарищ Президент Республики Беларусь, Вооруженные Силы занимаются в соответствии с планом подготовки. Участники заслушивания по вопросам территориальной обороны Могилевской области собраны. Министр обороны, генерал-лейтенант Хренин. Здравия желаю!
В центре внимания – территориальная оборона.