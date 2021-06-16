Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?

Лето, солнце, жара – самое время искупаться в водоеме, выпить прохладных напитков и включить вентилятор. Но с желанием охладиться нужно быть аккуратным: даже в летний сезон можно заболеть.

Владислав: Я каждый год, особенно летом, болею ангиной. У меня есть к этому предрасположенность. Только-только станет жарко, разденусь, попью какого-нибудь холодного напитка или съем мороженое – сразу чувствую симптомы. Советую не есть мороженое, не пить напитки, смотреть прогноз погоды и беречь свое здоровье.

В жару стоит отдать предпочтение напиткам комнатной температуры. Негазированная вода и чай утолят жажду лучше коктейлей со льдом. Если не можете устоять перед мороженным, ешьте не спеша.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Необходимо с осторожно подходить к выбору продуктов, которые кушаем. Они должны быть комнатной температуры. Если вдруг человек вспотел, нужно переодеться в чистую, сухую одежду, а не ходить мокрым по улице.

Спровоцировать вирус может и обычный кондиционер. Климат-контроль не стоит ставить на минимум. Температура внутри комнаты или салона авто не должна отличаться от уличной больше, чем на пять градусов.

Александр Вербовиков:

Старайтесь не находиться на сквозняках, закрывать форточки, если вы находитесь рядом с ними в течение рабочего дня или во время отдыха. Проветрить помещение, после чего находиться в свежем, проветренном помещении.