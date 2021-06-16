Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?

Лето, солнце, жара – самое время искупаться в водоеме, выпить прохладных напитков и включить вентилятор. Но с желанием охладиться нужно быть аккуратным: даже в летний сезон можно заболеть.
Лето, солнце, жара – самое время искупаться в водоеме, выпить прохладных напитков и включить вентилятор. Но с желанием охладиться нужно быть аккуратным: даже в летний сезон можно заболеть.
Владислав – настоящий ценитель мороженого. Любимое лакомство каждый год становится причиной простуды.
Владислав:
Я каждый год, особенно летом, болею ангиной. У меня есть к этому предрасположенность. Только-только станет жарко, разденусь, попью какого-нибудь холодного напитка или съем мороженое – сразу чувствую симптомы. Советую не есть мороженое, не пить напитки, смотреть прогноз погоды и беречь свое здоровье.
В жару стоит отдать предпочтение напиткам комнатной температуры. Негазированная вода и чай утолят жажду лучше коктейлей со льдом. Если не можете устоять перед мороженным, ешьте не спеша.
Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:
Необходимо с осторожно подходить к выбору продуктов, которые кушаем. Они должны быть комнатной температуры. Если вдруг человек вспотел, нужно переодеться в чистую, сухую одежду, а не ходить мокрым по улице.
Спровоцировать вирус может и обычный кондиционер. Климат-контроль не стоит ставить на минимум. Температура внутри комнаты или салона авто не должна отличаться от уличной больше, чем на пять градусов.
Александр Вербовиков:
Старайтесь не находиться на сквозняках, закрывать форточки, если вы находитесь рядом с ними в течение рабочего дня или во время отдыха. Проветрить помещение, после чего находиться в свежем, проветренном помещении.
Не спешите надевать чересчур легкие наряды. Непродуманный гардероб – это верный способ заработать переохлаждение. Выходя из дома, стоит захватить с собой легкий плащ и зонт. Прохладным вечером верхняя одежда придется как нельзя кстати и убережет от переменчивой погоды.
Александр Вербовиков:
Что касается одежды, в том числе и масок, старайтесь надевать более светлые тона, белые майки, белые маски. Темная одежда еще больше привлекает солнечные лучи, нагревается, организму становится еще жарче. Телу тяжелее дышать, тяжелее переносить температуру.
Официально купальный сезон уже открыт. Но прыгать «в омут с головой» в июне не стоит. Вода в водоеме должна как следует прогреться. Если надумали купаться, заходите в воду постепенно. Слишком резкий перепад температур может стать причиной ОРВИ.
Александр Вербовиков:
Даже если светит теплое, жаркое солнце и нет ветра, это не значит, что нужно бездумно находиться на водоемах, купаться. В любом случае переохлаждение после принятия таких водных процедур может вести к заболеванию верхних дыхательных путей. Обязательно после выхода из водоема вытирайтесь насухо, сразу надевайте одежду. Не старайтесь высохнуть на солнце, от обдува ветром.