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Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?

16 июня 2021 08:15
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Лето, солнце, жара – самое время искупаться в водоеме, выпить прохладных напитков и включить вентилятор. Но с желанием охладиться нужно быть аккуратным: даже в летний сезон можно заболеть.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-1

Владислав – настоящий ценитель мороженого. Любимое лакомство каждый год становится причиной простуды.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-4

Владислав:
Я каждый год, особенно летом, болею ангиной. У меня есть к этому предрасположенность. Только-только станет жарко, разденусь, попью какого-нибудь холодного напитка или съем мороженое – сразу чувствую симптомы. Советую не есть мороженое, не пить напитки, смотреть прогноз погоды и беречь свое здоровье.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-7

В жару стоит отдать предпочтение напиткам комнатной температуры. Негазированная вода и чай утолят жажду лучше коктейлей со льдом. Если не можете устоять перед мороженным, ешьте не спеша.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-10

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:
Необходимо с осторожно подходить к выбору продуктов, которые кушаем. Они должны быть комнатной температуры. Если вдруг человек вспотел, нужно переодеться в чистую, сухую одежду, а не ходить мокрым по улице.

Спровоцировать вирус может и обычный кондиционер. Климат-контроль не стоит ставить на минимум. Температура внутри комнаты или салона авто не должна отличаться от уличной больше, чем на пять градусов.

Александр Вербовиков:
Старайтесь не находиться на сквозняках, закрывать форточки, если вы находитесь рядом с ними в течение рабочего дня или во время отдыха. Проветрить помещение, после чего находиться в свежем, проветренном помещении.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-13

Не спешите надевать чересчур легкие наряды. Непродуманный гардероб – это верный способ заработать переохлаждение. Выходя из дома, стоит захватить с собой легкий плащ и зонт. Прохладным вечером верхняя одежда придется как нельзя кстати и убережет от переменчивой погоды.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-16

Александр Вербовиков:
Что касается одежды, в том числе и масок, старайтесь надевать более светлые тона, белые майки, белые маски. Темная одежда еще больше привлекает солнечные лучи, нагревается, организму становится еще жарче. Телу тяжелее дышать, тяжелее переносить температуру.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-19

Официально купальный сезон уже открыт. Но прыгать «в омут с головой» в июне не стоит. Вода в водоеме должна как следует прогреться. Если надумали купаться, заходите в воду постепенно. Слишком резкий перепад температур может стать причиной ОРВИ.

Будьте осторожнее с холодными напитками. Как не заболеть летом?-22

Александр Вербовиков:
Даже если светит теплое, жаркое солнце и нет ветра, это не значит, что нужно бездумно находиться на водоемах, купаться. В любом случае переохлаждение после принятия таких водных процедур может вести к заболеванию верхних дыхательных путей. Обязательно после выхода из водоема вытирайтесь насухо, сразу надевайте одежду. Не старайтесь высохнуть на солнце, от обдува ветром.

# Здоровье # общество # Александр Вербовиков # Фотофакт

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