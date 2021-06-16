СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову

Новости Беларуси. Следственный комитет ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову в связи с пресечением деятельности ряда Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в феврале 2020 года в Сети появилось сообщение о том, что администрация Telegram приняла решение о блокировке ресурсов, где на фоне протестного движения публиковались призывы к насилию в отношении правоохранителей, журналистов, прокурорских работников. В тексте также подчеркивается, что подобное использование Telegram противоречит политике мессенджера.