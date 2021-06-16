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СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову

16 июня 2021 08:01
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Новости Беларуси. Следственный комитет ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову в связи с пресечением деятельности ряда Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в феврале 2020 года в Сети появилось сообщение о том, что администрация Telegram приняла решение о блокировке ресурсов, где на фоне протестного движения публиковались призывы к насилию в отношении правоохранителей, журналистов, прокурорских работников. В тексте также подчеркивается, что подобное использование Telegram противоречит политике мессенджера.

СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову-1

Вместе с тем идентичные каналы до сих пор работают в Беларуси. Следователи установили их полное сходство в агрессивной риторике с заблокированными в России ресурсами. В связи с тем, что «условия использования Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию», а «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», СК ожидает объективной оценки от администрации мессенджера.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Павел Дуров # Фотофакт

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