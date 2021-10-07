Лукашенко: «Белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда»

Новости Беларуси. О поиске новых рынков и партнеров, в том числе и в Венесуэле, где есть необходимое для нас, а главное – желание сотрудничать с белорусами, продолжили говорить уже на совещании о противодействии санкционным мерам. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка. Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Теперь ключевая задача – сохранить эту динамику.