Александр Лукашенко: «Всё, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле»

Беларусь и Венесуэла слабо пользуются тем потенциалом, который был заложен во времена президента Уго Чавеса. Его с нашим Президентом связывали теплые личные отношения и это, безусловно, положительно сказывалось на сотрудничестве. Было налажено взаимодействие в промышленности, нефтепеработке, строительстве. В частности, белорусы планировали построить в Венесуэле три агрогородка, но полностью удалось реализовать лишь один проект. В свое время создали совместные производства грузовиков и сельхозтехники. Однако сейчас развитие отношений Беларуси и Венесуэлы трудно назвать образцовыми. О том, как это можно исправить и какие проекты можно перезапустить, говорили во время сегодняшней встречи. К слову, Адан Чавес, его старший брат и в Беларуси уже был в составе делегации во главе с Николасом Мадуро.

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:

В Беларуси не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга – твоего брата. Хорошо, что, уважаемый Адан, ты приехал в это время, есть о чем поговорить, есть общие вопросы, которые мы должны обсудить. И сразу же хочу сказать, что дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. Абсолютно нет. У нас есть очень серьезная, мощная база и фундамент нашего сотрудничества, заложенные еще в те времена, времена Чавеса, Мадуро. Надо откровенно сказать, что и Венесуэла, и Беларусь слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад. У нас есть на что опереться, чтобы в современных условиях противодействовать любым атакам на наши государства. И мы полны решимости действовать в этом направлении. Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения и выстроить еще более сильные отношения. Это странно, что мы имеем в торгово-экономической сфере отношения такого уровня. При этом все, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле. Нам нужно выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие два-три года.