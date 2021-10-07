Генпрокуратура предложила установить ответственность за несоблюдение правил использования беспилотников

Новости Беларуси. Противодействовать беспилотникам – с таким заявлением Генпрокуратура Беларуси обратилась к премьер-министру страны. Это заявление прозвучало на фоне нового обострения обстановки в воздушном пространстве государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угроза терактов с использованием крылатых роботов существенно возросла. Беспилотники – реальная угроза для вооруженных сил любой страны. Чтобы осложнить эти недружественные воздушные прогулки, Генпрокуратура уже приняла ряд мероприятий по повышению безопасности на стратегических объектах страны. Но чтобы и вовсе остудить пыл желающих незаконно полетать, нужны новые действенные меры.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Несанкционированные полеты этих устройств неоднократно фиксировались над стратегическими объектами республики. В том числе над БелАЭС и предприятием «Гродно Азот». Генпрокуратура предложила заинтересованным госорганам и организациям установить нормативные требования к сертификации и учету данных устройств и их операторов. Определить порядок оборота беспилотников с учетом их взлетной массы и назначения. А также предусмотреть ответственность за несоблюдение правил.