Генпрокуратура предложила установить ответственность за несоблюдение правил использования беспилотников
Новости Беларуси. Противодействовать беспилотникам – с таким заявлением Генпрокуратура Беларуси обратилась к премьер-министру страны. Это заявление прозвучало на фоне нового обострения обстановки в воздушном пространстве государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза терактов с использованием крылатых роботов существенно возросла. Беспилотники – реальная угроза для вооруженных сил любой страны. Чтобы осложнить эти недружественные воздушные прогулки, Генпрокуратура уже приняла ряд мероприятий по повышению безопасности на стратегических объектах страны. Но чтобы и вовсе остудить пыл желающих незаконно полетать, нужны новые действенные меры.
Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Несанкционированные полеты этих устройств неоднократно фиксировались над стратегическими объектами республики. В том числе над БелАЭС и предприятием «Гродно Азот». Генпрокуратура предложила заинтересованным госорганам и организациям установить нормативные требования к сертификации и учету данных устройств и их операторов. Определить порядок оборота беспилотников с учетом их взлетной массы и назначения. А также предусмотреть ответственность за несоблюдение правил.
Напомним, в 2020 и 2021 году фиксировались многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021-го незаконные эскадрильи учинили даже террор.