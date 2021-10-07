Министр МВД: очень много фейков, что вооружённые группы пытаются перейти нашу границу

Новости Беларуси. К ситуации на государственной границе. Обстановка под контролем, и так будет и впредь, – заверил министр внутренних дел Иван Кубраков. 7 октября глава ведомства посетил западные рубежи, чтобы оценить возможности для обеспечения безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест – приграничный областной центр. Пункт пропуска находится практически в городской черте. В доковидное время границу с Польшей здесь в сутки пересекали до двенадцати тысяч человек, сегодня поток снизился в шесть раз.

Под контролем Брестской пограничной группы значительный речной участок границы. Из-за этого незаконное пересечение затруднено. Впрочем, с середины августа брестские пограничники ощутили прессинг. Только с начала «гибридной атаки» стран коллективного Запада более 700 попыток выдворения нелегалов на территорию нашей страны. Запугивая и избивая, польские пограничники вытесняют людей со своей территории. С приходом холодов у мужчин забирают обувь и теплую одежду. Детей могут оставить в лагере беженцев, а родителей силой переправить на территорию Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня и наши пограничники, и сотрудники внутренних войск с МВД несут совместно службу в усиленном практически режиме. Перейти нашу границу можно только официально. По-другому никогда не будет. К сожалению, очень много различных фейков пишут в Telegram-каналах, что нелегальные мигранты, организованные группы вооруженные и так далее пытаются перейти нашу границу. Поверьте мне, на сегодня у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории нашей страны. И мы это сделаем.