Будет проще работать с историко-культурными ценностями. Какие изменения предусматриваются в обновлённом законе о культуре?

Новости Беларуси. Минкульт предлагает обсудить изменения в закон о культуре. Проект уже размещен на официальном сайте ведомства и вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная новелла закона заключается в том, что многие функции, которыми располагало Министерство культуры, теперь будут возложены на местные исполнительные органы. Например, чтобы вывести картину, не наделенную статусом историко-культурной ценности, за границу, теперь не нужно брать разрешение от Минкульта в Минске. Достаточно обратиться в исполком. Обновленный закон нацелен на упрощение множества процедур. Поправки 7 октября обсудил экспертный совет по развитию предпринимательства в сфере культуры.

Виталий Бейлин, начальник юридического отдела Министерства культуры Беларуси:

Предусматривается, что согласование научно-проектной документации для выполнения работ на историко-культурных ценностях передается от Министерства культуры на уровень областных исполнительных комитетов. Домам ремесел предоставлено право проектом закона осуществлять реализацию своей продукции. Затронут вопрос музейного дела, библиотечного дела, в частности предусматривается возможность цифровизации. Проект закона об изменении в Кодекс о культуре вынесен на обсуждение. Идеи можно предлагать по 10 октября. Подробнее здесь.