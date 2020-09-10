«Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона». О чём Александр Лукашенко говорил в Генпрокуратуре

Новости Беларуси. Беларусь должна вернуться к безопасной и спокойной жизни уже в 2020 году, и к этой работе должна активнее подключиться и Генпрокуратура. Такую задачу перед ведомством и его новым руководителем Андреем Шведом поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко сегодня представил нового руководителя ведомства и высказал свое видение работы органов прокуратуры. В нынешний непростой период истории нашей страны именно прокуроры должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства. Детали разговора у Алены Сыровой.

О том, что Александр Лукашенко приедет в Генеральную прокуратуру, стало известно 9 сентября, когда во Дворце Независимости Президент озвучивал решение о назначении нового прокурора страны, которого 10 сентября и представил коллективу лично, что само по себе редкость.

Александр Швед к этой должности шел поступательно, накапливая опыт, который позволяет занимать ведущие государственные посты. Карьеру начинал помощником прокурора. Позже стоял у истоков создания Следственного комитета. Семь лет назад возглавил новое подразделение, объединившее разрозненные экспертные отделы, вывел качество их работы на принципиально новый уровень. Того же от Шведа ждут на новом месте. Александр Лукашенко о новом генпрокуроре Андрее Шведе: это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной Хотя Александр Конюк, его предшественник – офицер, прошедший войну в Афганистане и занимавший должность генпрокурора 9 лет, – безусловно, задал высокую планку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что он никогда не сделал шагов, в результате которых я бы пожалел об этом назначении.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси (2011-2020):

Я ни о чем не жалею, я многое увидел и узнал за этот период времени. Я еще раз говорю: я благодарен вам, что практически одну треть активной жизни человека я провел в прокуратуре. Сама церемония – скорее повод для встречи и откровенного разговора с людьми в погонах, которые призваны защищать правопорядок, законные права граждан и государственные интересы. Сейчас эти самые интересы как никогда нужно отстаивать. Александр Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно Привычная, слегка отстраненная позиция прокуратуры нуждается в корректировке согласно вызовам, которых в последнее время все больше. Александр Лукашенко в Гепрокуратуре: ситуация острее – ваши действия также должны быть острыми

Алена Сырова, корреспондент:

Над разрушением имиджа Беларуси как мирной и спокойной страны уже продолжительное время целенаправленно работают определенные силы, прежде всего из-за рубежа. Манипулируя чувствами белорусов разными способами, выводят на мирные протесты, чтобы с их помощью осуществить банальный захват власти. Эту цель и не скрывают, для удобства даже целый совет организовали. Вот только наше законодательство создание таких органов трактует как антиконституционное. Президент Беларуси: поиграть на нервах у Лукашенко можно, но вопрос – выиграешь ли? Сам факт, что у нас появляются подобные организации, говорит о том, что просто давать правовую оценку произошедшему уже малоэффективно.

Чтобы вернуть на улицы страны привычную размеренную жизнь, в том числе и прокуратуре нужно работать на упреждение и применять более мощные меры реагирования. Все они предусмотрены законодательством. Александр Лукашенко: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия

Очевидна необходимость пересмотреть статус прокурора. Александр Лукашенко ждет предложений до Нового года. Пока же у нового руководителя ведомства такая повестка. Андрей Швед: любые проявления насилия, нарушение общественного порядка, экстремизма – пресекаться на корню Сложности и без того острой ситуации в стране добавляет то, что принимать участие в политических играх взрослых вынуждены дети, родители которых берут их с собой на акции протеста. И если по поводу присутствия ребенка в толпе молчит материнский инстинкт, то правоохранители этого делать точно не должны. Александр Лукашенко о детях на акциях протеста: «Не дай бог какая-то провокация – и будет как в этом переходе» В большинстве стран мира такие семьи мгновенно становятся объектом внимания органов опеки.