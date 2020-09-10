Президент Беларуси: «Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко представил нового генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко представил нового генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 сентября, принимая кадровое решение, Президент, высказал желание лично встретиться с личным составом надзорного ведомства, пригласил к разговору и областных прокуроров.
В разговоре с сотрудниками прокуратуры Президент коснулся непростой внутриполитической ситуации, которая складывается в стране. Александр Лукашенко призвал не оставаться безучастными к происходящему в стране – законными способами и методами реагировать на любые случаи нарушения правопорядка. Одна из главных задач людей в погонах – удержать ситуацию в государстве в правовом поле и не допустить дестабилизации, как это было с Сирией, Ливией, Украиной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Активность должна быть направлена (я это всегда требовал и буду требовать) на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси.
Вы должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства. И всякие там координационные советы, другие организации. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия. Опять же не хочу вас в этом плане учить.
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Просто хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, об нее вытирали ноги. Равно как и о вас – тех, кто носил погоны. Не только о вас. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет.
Сделаю я это с вами или без вас – вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте. Я это говорил до выборов, чувствуя, что нам могут подкинуть эту заварушку.
И второе. Слушайте, если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Рано или поздно мы все будем там в равном статусе, я исхожу из этого. Поэтому вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить. В данном случае ситуация не такова. Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране.