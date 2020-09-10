Президент Беларуси: «Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал»

В разговоре с сотрудниками прокуратуры Президент коснулся непростой внутриполитической ситуации, которая складывается в стране. Александр Лукашенко призвал не оставаться безучастными к происходящему в стране – законными способами и методами реагировать на любые случаи нарушения правопорядка. Одна из главных задач людей в погонах – удержать ситуацию в государстве в правовом поле и не допустить дестабилизации, как это было с Сирией, Ливией, Украиной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активность должна быть направлена (я это всегда требовал и буду требовать) на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси.

Вы должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства. И всякие там координационные советы, другие организации. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия. Опять же не хочу вас в этом плане учить.

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Просто хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, об нее вытирали ноги. Равно как и о вас – тех, кто носил погоны. Не только о вас. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет.