Александр Лукашенко о новом генпрокуроре Андрее Шведе: это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной

Новости Беларуси. Страна должна уже в 2020 году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Об этом заявил Александр Лукашенко, представляя нового генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под его руководством 7 лет назад был создан и достаточно успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз. Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное – не мне вам объяснять – для нашей страны. Его жизненный путь, тот опыт, который он получил в процессе своей работы, – это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной.

Что касается Александра Владимировича, он руководил Генеральной прокуратурой на протяжении 9 лет. Преданный, искренний человек. Он это доказал всей своей жизнью. Особая его страница – Афганистан. Когда я назначал его когда-то прокурором с должности судьи (весьма, наверное, оригинальный ход), очень большую роль сыграла в этом назначении эта его страница афганская. Тот, кто прошел Афганистан, просто побывал там в те времена, плохим человеком быть не может. Из этого я исходил. И должен сказать, что он никогда не сделал шагов, в результате которых я пожалел бы об этом назначении.