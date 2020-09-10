Александр Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 сентября представил Андрея Шведа в должности Генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент Беларуси, пользуясь случаем, высказал свое видение по теме работы органов прокуратуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем.

Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси.