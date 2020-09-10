Президент Беларуси: поиграть на нервах у Лукашенко можно, но вопрос – выиграешь ли?

Новости Беларуси. Страна должна уже в 2020 году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Об этом заявил Александр Лукашенко, представляя нового генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача перед новым генпрокурором стоит непростая – мобилизовать и обеспечить профилактику любых правонарушений и сосредоточиться на соблюдении законности обеспечении порядка в стране. Президент настаивает: работать нужно на упреждение. Сегодня же прокуратура в основном сосредоточена на правовой оценке уже произошедших событий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства. И всякие там координационные советы, другие организации. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия.

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Цель одна координационного совета – оседлать все протестное и оппозиционное движение. И стать над всеми, то есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация. Поэтому американцы, сидя под Варшавой в этом центре, решили оставить народный протест. И им управлять, поиграть (цитирую, как они заявляют) на нервах у Лукашенко. Поиграть можно, но вопрос – выиграешь ли?