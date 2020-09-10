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Андрей Швед: любые проявления насилия, нарушение общественного порядка, экстремизма – пресекаться на корню

10 сентября 2020 17:54
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Новости Беларуси. Президент страны настаивает: до конца года Беларусь должна вернуться к мирной жизни. Задача стоит в том числе и перед прокуратурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Швед: любые проявления насилия, нарушение общественного порядка, экстремизма – пресекаться на корню-1

Александр Лукашенко в Гепрокуратуре: ситуация острее – ваши действия также должны быть острыми

Очевидна необходимость пересмотреть статус прокурора. Александр Лукашенко ждет предложений до Нового года. Пока же у нового руководителя ведомства такая повестка.  

Андрей Швед: любые проявления насилия, нарушение общественного порядка, экстремизма – пресекаться на корню-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Любые проявления насилия, нарушение общественного порядка, экстремизма – пресекаться на корню. Не только пресекаться, но и профилактироваться. Сегодня перед прокурорами стоит, и в ближайшее время будет решена задача усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем все государственные органы, все должностные лица – единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Фотофакт

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