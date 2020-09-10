Александр Лукашенко в Генпрокуратуре: ситуация острее – ваши действия также должны быть острыми

Новости Беларуси. Беларусь должна вернуться к безопасной и спокойной жизни уже в 2020 году, и к этой работе должна активнее подключиться и Генпрокуратура. Такую задачу перед ведомством и его новым руководителем Андреем Шведом поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привычная слегка отстраненная позиция прокуратуры нуждается в корректировке согласно вызовам, которых в последнее время все больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране – давайте будем честны, может, я ошибаюсь – я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в Минске в хорошие деньги – вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал. И никто не заплатил.

А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, если ты что-то поломал – пожалуйста, восстанови за собственный счет. Вы знаете, что как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они – десятники, сотники, тысячники – цитирую – организовывают эти протесты. Организовывают заранее. Многие, как ячейки на предприятиях, по три, по пять человек, а где-то по десять, на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов. После парламентских выборов они к этому готовились.