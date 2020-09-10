Александр Лукашенко о детях на акциях протеста: «Не дай бог какая-то провокация – и будет как в этом переходе»

Новости Беларуси. Сложности и без того острой ситуации в стране добавляет то, что принимать участие в политических играх взрослых вынуждены дети, родители которых берут их с собой на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ненормально, когда с колясками и с маленечкими детками таскаются по улицам. Не дай бог какая-то провокация – и будет как в этом переходе. Я это помню и знаю, чего мне это стоило.

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