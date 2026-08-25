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Новости по тегу #Подготовка к школе

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов
25 августа 2026 17:16

Активистки БСЖ помогли собраться в школу воспитанникам минских приютов

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы
20 августа 2026 10:08

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы

Во всех регионах Беларуси завершается подготовка учреждений образования к новому учебному году
18 августа 2026 11:41

Во всех регионах Беларуси завершается подготовка учреждений образования к новому учебному году

Как школы Минской области преобразились к новому учебному году? Побывали в учреждениях образования
18 августа 2026 08:43

Как школы Минской области преобразились к новому учебному году? Побывали в учреждениях образования

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»
17 августа 2026 08:03

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»

Обучение в профильных классах – эксперт рассказала о преимуществах такого образования
17 августа 2026 07:02

Обучение в профильных классах – эксперт рассказала о преимуществах такого образования

Какие новшества ждут учащихся в учебном году 2026-2027? Ответил депутат Мингорсовета
14 августа 2026 16:16

Какие новшества ждут учащихся в учебном году 2026-2027? Ответил депутат Мингорсовета

Более 300 школ Беларуси с 1 сентября переходят на систему «Электронная школа» – узнали, что изменится
14 августа 2026 08:35

Более 300 школ Беларуси с 1 сентября переходят на систему «Электронная школа» – узнали, что изменится

Как подготовить ребенка к школе? О режиме сна, питании и адаптации поговорили с экспертом
11 августа 2026 08:14

Как подготовить ребенка к школе? О режиме сна, питании и адаптации поговорили с экспертом

Практически все учреждения образования Минска подготовлены к новому учебному году
11 августа 2026 08:10

Практически все учреждения образования Минска подготовлены к новому учебному году

Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль
10 августа 2026 18:16

Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль

Школьное питание в Беларуси: что изменится с нового учебного года? Рассказала Людмила Крупская
10 августа 2026 11:45

Школьное питание в Беларуси: что изменится с нового учебного года? Рассказала Людмила Крупская