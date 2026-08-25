Новости по тегу #Подготовка к школе

Форму собирали индивидуально, учитывая пожелания каждого ребенка.
Требования к качеству тканей ужесточили – особое внимание прочности и устойчивости к износу: форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки.
Проводится масштабная работа: от капитального ремонта и сертификации зданий до внедрения скорректированных учебных программ.
В 2026 году звонок прозвучит для более чем 160 тысяч школьников со всех уголков Минской области. Для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и безопасно, во всех учреждениях образования прошли подготовительные работы.
Государственная программа «В школу с Добрым Сердцем» – это не просто сбор вещей, это возможность подарить детям веру в то, что они не одиноки.
Новый учебный год – это всегда время ожидания перемен и новых возможностей. Особенно это касается тех ребят, которые выбирают не стандартный путь, а углубленное изучение предметов в профильных классах.
«Форма учебных программ меняется радикально. Теперь педагогу даются четкие ориентиры».
С 1 сентября более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». Это часть масштабного государственного проекта Республиканской информационно-образовательной среды.
Школьный рюкзак – модный аксессуар или орудие пытки? Как выбрать товары, которые понравятся не только родителям, но и ребенку? Об этом и не только рассказала наша гостья.
В гимназии № 30 имени Героя Советского Союза Бориса Окрестина обновили фасад, лестницы и входные группы, отремонтировали холлы, библиотеку, кабинеты, актовый зал и напольное покрытие на первом этаже.
Профсоюзы проверили уже 26 городов, сверяясь с утвержденным перечнем из 70 обязательных позиций. Инспекторы смотрят не только ассортимент, но и цены, и страну-производителя. А санитарные службы на ярмарках оценивают безопасность детских товаров.
«Школьное питание кардинально стало меняться уже с ноября 2025 года, стартовал новый проект по внедрению экспериментального меню».
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